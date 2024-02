Selección Mexicana convoca a Matheus Reis, campeón de la Copa Libertadores con Fluminense

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Hace unos meses llamó la atención que entre los jugadores campeones de la Copa Libertadores con Fluminense de Brasil, se encontraba también el juvenil Matheus Reis, cuya presencia no sobresalió solo por ser ganador a tan corta edad, sino por que resultó contar también con la nacionalidad mexicana, abriendo las puertas a una posible convocatoria con la Selección Mexicana de futbol.

Finalmente eso se ha cumplido, pues Reis recibió su primer llamado con la Selección Mexicana Sub 18 que dirige Alex Diego y que desde este fin de semana concentra en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en Toluca con el delantero mexico-brasileño como una de las principales novedades. A través de sus cuentas de redes sociales presumió su nombre en la convocatoria y agradeció su llamado.

"Gloria a dios. Muy feliz por mi primera convocatoria a la selección mexicana", escribió en una historia en Instagram. En la misma cuenta social, Reis ha publicado algunos videos dentro de las instalaciones de la federación mostrando su felicidad por ser tomado en cuenta con México, país en donde nació. Y es que Matheus es mexicano de nacimiento y es de ascendencia brasileña. Nació en Ciudad de México debido a que su padre Elías Reis, futbolista, vino al país como uno de los refuerzos de los Pumas en 2007.

Desafortunadamente para él no tuvo las oportunidades que pensaba y fue enviado a Pumas Morelos. Junto a su hijo y su esposa vivieron por un tiempo en el país hasta que decidió probar otros destinos futbolísticos. La historia de Matheus salió a la luz luego de que fuera convocado con la selección de Brasil Sub 17 para un partido amistoso, precisamente, ante México por lo que en una entrevista para la prensa brasileña compartió su agrado por volver en ese momento a su país de nacimiento.

En dicha entrevista se mostraba contento por ser seleccionado brasileño en donde no tenía dudas por cual país se decantaría, pero ahora que tiene esta nueva posibilidad habrá que esperar que será lo que decide Matheus Reis en un futuro y si vestirá el tricolor de México o el verde y amarillo de Brasil. Con 16 años aún queda bastante para que pueda decidirse y además todavía tendría el cambio permitido por FIFA.

