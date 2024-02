Alexis Vega rompe el silencio sobre su indisciplina en Chivas: "Todo fue mentira"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora ya como nuevo jugador de Toluca, Alexis Vega rompió el silencio y habló sobre la indisciplina que lo alejó de las Chivas. El incidente nunca se aclaró y fue a través de trascendidos que se creó un relato sobre lo que pudo haber sucedido para el conjunto rojiblanco tomará la decisión de separarlo a él y a dos de sus compañeros del equipo por un mes y posteriormente dejarlos fuera del club.

Fue a través del podcast de Jesús 'Canelo' Angulo, que el exdelantero rojiblanco fue cuestionado sobre lo ocurrido que en primera instancia consideró que no había sido una indisciplina y accedió a tratar de explicar un poco las cosas. Vega mencionó que no le debe explicaciones a nadie y que por eso no salió a aclarar la situación y aseguró que no fue nada de lo que se mencionó extraoficalmente en medios nacionales ni en las redes sociales y que todo eso era una mentira.

"No salí a hablar porque no le tenía que dar explicaciones a nadie, yo solo sé lo que pasó. No fue nada de lo que pusieron en redes sociales. Todo lo que pusieron fueron mentira. Hay cosas que yo me voy a quedar, ese tema solo lo hablé con mi familia. Nada más aclarar que no fue nada de lo que pusieron. Yo estoy tranquilo en ese tema. Fue difícil para la familia. Fue más 'tranqui' de lo que pusieron", aseguró.

Alexis también contó que las especulaciones llegaron a molestarlo, incluso recordó que encaró a aficionados porque cuando le pedían fotos le bromeaban diciéndole que los hubieran invitado a la fiesta a lo que el jugador se fastidiaba y cuestionaba a los fans sobre si tenían pruebas de lo que había hecho generando ese conflicto. En Chivas nunca aclararon tampoco cual era la falta que habían cometido los jugadores.

En tanto que en los trascendidos de la prensa nacional se mencionaba que Vega y sus dos compañeros habían invitado mujeres al hotel de concentración en un juego contra Toluca. Después de eso el jugador contó que la relación con los aficionados rojiblancos se fracturó y recibía constantes abucheos. Ahora ya se encuentra en Toluca en donde incluso ya se estrenó con un gol en un partido en el Nemesio Diez.

Fuente: Tribuna