Condenan a 6 años de cárcel a excompañero de Edson Álvarez por tráfico de drogas

Comparta este artículo

Ámsterdam, Países Bajos.- Quincy Promes, futbolista neerlandés que en su momento fue considerado como una de las promesas de los Países Bajos y quien coincidió en el Ajax con el mexicano Edson Álvarez, recibió una condena de seis años de cárcel acusado por tráfico de drogas en el año 2020. No obstante, aunque fue encontrado culpable podría no pisar la cárcel ya que se encuentra jugando en el futbol de Rusia, país que no tiene acuerdos de extradición con el país neerlandés.

La fiscalía neerlandesa acusó al futbolista de 32 años por su implicación en el tráfico de más de mil 350 kilos de de cocaína en dos cargamentos que viajaron desde Brasil hacia el puerto belga de Amberes en enero de 2020, según precisó la agencia EFE. El futbolista nunca compareció para defenderse de estos cargos, pero las autoridades contaron con pruebas suficientes para señalar su culpabilidad en ese delito en el que también estaría implicada otra persona.

"Se colocó un equipo de escucha en el coche del sospechoso y se le vigiló. La veracidad de la información de TCI fue confirmada, en parte, por los teléfonos incautados a otras personas en los que se encontraron conversaciones en las que participaban los sospechosos. Muchos mensajes de chat dejaron claro que ambos estaban involucrados en la entrada, retirada, transporte y venta de estos dos envíos", señaló la fiscalía citada por la agencia EFE.

Créditos: @fcsm_eng

El futbolista, que estuvo llamado a ser un interesante futbolista, también tiene una acusación por agresión contra uno de sus familiares, por ese caso fue condenado a dar una compensación económica. Ahora enfrenta este grave caso. Promes comenzó su carrera en el Twente, después llegó al Go Ahead Eagles en la segunda división y regresó a primera con su primer equipo hasta que en una primera etapa pasó al Spartak de Moscú de la liga de Rusia.

Tras cinco temporadas pasó al Sevilla de España y en 2019 llegó al Ajax donde permaneció hasta 2020 antes de ser vendido nuevamente al futbol ruso en donde juega su cuarta temporada. Con la selección nacional llegó a participar en cincuenta partidos y anotó en siete ocasiones. Hasta el momento el jugador no ha dado declaraciones respecto a sus acusaciones, así como tampoco el Spartak.

Fuente: Tribuna