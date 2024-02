¿La Premier League podría 'robarle' al Real Madrid a Kylian Mbappé? Se sumaría un candidato

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Luego de que se hiciera oficial la salida de Kilyan Mbappé una vez termine su contrato con el París Saint Germain (PSG) esta temporada, de nuevo saltó la posibilidad de que fuera fichado con el Real Madrid, justo como han apuntado los rumores desde hace varios mercados. Esta vez parece que ahora sí se cumplirá ese fichaje, pero ahora también han surgido otros candidatos.

Previo a que se revelara que Mbappé estaría por tomar una decisión, surgió en la prensa internacional, un posible interés del Liverpool y entonces se habló de la Premier League en el futuro del delantero. Ahora también ocurre, pero con el Arsenal, luego de que Mikel Arteta declarara que su equipo debería estar en la conversación sobre un posible fichaje del considerado, mejor jugador de Francia.

“Cuando se trata de un jugador de ese calibre, siempre tenemos que estar en la conversación”, dijo en conferencia de prensa Mikel Arteta, que también mencionó que tal vez los directivos podrían plantearse la posibilidad de sumar a sus filas a Mbappé. "Exactamente. ¿Por qué no (intentar ficharlo)? Si queremos ser el mejor equipo, necesitaremos el mejor talento y a los mejores jugadores. Yo no estoy en las conversaciones, pero a lo mejor Edu Gaspar (director deportivo) y los dueños sí (lo) están", expresó.

Hasta el momento, Mbappé no se ha expresado públicamente si ya eligió club, pero la prensa española especula que ya tiene un acuerdo de palabra con el Real Madrid. En cualquier caso debido a que llegará como agente libre, podría hacer que otros clubes con la capacidad económica de pagar su sueldo, traten de convencerlo de jugar con ellos, por lo que de aquí al verano podrían surgir varias especulaciones.

Por otra parte, Marca de España, mencionó que el delantero ya se había despedido de sus compañeros en el PSG. Mbappé todavía está en competencia con el el club en liga francesa, Champions League y copa. Es la liga de campeones el único trofeo que le falta por ganar en su corta carrera en donde ya ha levantado la Copa del Mundo y con un equipo como Real Madrid, que tendría la delantera más fuerte de Europa, podría lograrlo.

