Tiago Volpi niega haber insultado a los aficionados del Toluca tras eliminación en Concacaf

Toluca, Estado de México.- El Toluca perdió de forma dolorosa ante Herediano de Costa Rica en la Copa de Campeones de Concacaf por marcador global de 4-4 favoreciendo el gol de visitante a los ticos dirigidos por el mexicano Héctor 'Pity' Altamirano. Además, la clasificación del conjunto centroamericano se gestó luego de una ventaja de tres goles en el global, pues los 'Diablos Rojos' ganaban por dos tantos antes de la remontada final de 2-3.

Ante la eliminación y la forma en que se perdió, los aficionados del Toluca terminaron muy molestos y empezaron a abuchear. De acuerdo con un video publicado por TUDN algunos de los abucheos se fueron directamente contra el portero brasileño, lo que lo habría molestado pues se le ve avanzando hacia los fans y decir algo; sin embargo, el portero brasileño negó rotundamente el haberlo hecho.

Según el futbolista no se había enterado de las acusaciones hasta que llegó a su casa y aseguró que no era verdad. "Después de que llegué a mi casa me enteré por los medios de comunicación y personas que yo había insultado y tenido discusión con la afición de Toluca. Con todo respeto, no voy a permitir que la gente hable de cosas que no son verdades", dijo a través de su cuenta de Instagram.

"En ningún momento insulté o discutí con algún aficionado. Salí molesto, pero por la eliminación, así como muchas veces lo he hecho en otros partidos que hemos perdido, salgo con la misma reacción enojado y fastidiado", agregó. El futbolista brasileño también recordó que al final del partido fue con una fan a quien le regaló su guante y reiteró que no hubo insultos de su parte por parte de los fans.

"Al final del partido me acuerdo de la niña, fui a las gradas, simplemente le regalé el guante y me fui al vestidor. No hubo discusión ni insultos, así que no voy a permitir que hablen cosas que no son verdades", dijo el portero. Toluca queda eliminado del torneo continental, siendo el primer club mexicano en quedar fuera en esta edición del renovado torneo de clubes.

