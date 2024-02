Aaron Ramsey causa preocupación tras necesitar oxigeno en el partido contra Arsenal

Comparta este artículo

Burnley, Inglaterra.- El futbolista del Burnley, Aaron Ramsey, causó preocupación, luego de una jugada con Martin Odegaard en donde el futbolista inglés pareció llevarse la peor parte. Las alarmas se encendieron cuando el jugador, incluso tuvo que utilizar oxigeno, haciendo pensar que se trataba de una situación grave, por lo que inmediatamente fue sacado del terreno del juego en el minuto 63.

Tras la acción, Ramsey cayó al césped con fuertes gritos de dolor mientras se sujetaba la rodilla y otra mano en la barbilla. Después el árbitro dio ingreso a las asistencias. Ante la situación entraron los cuerpos médicos de ambos equipos y el jugador recibió oxigeno. Posteriormente salió del campo en camilla todavía con el aparato que le daba aire lo que causó gran preocupación entre los presentes en el campo.

Al final del partido, Vincent Kompany, técnico del Burnley, comentó que esperaba que no fuera algo grave, pero no tenía certeza de lo que había pasado por lo que no podía dar más información. "No se veía bien. Sólo puedo esperar que no sea tan malo como parecía y que se recupere pronto. Pero no puedo decir mucho más por el momento", expresó en declaraciones recogidas por el diario Burnley Express.

Arsenal se acerca a líder

En el resultado del partido, el Arsenal goleó como visitante al Burnley por marcador de 0-5 en juego de la jornada 25 de la Premier League con lo que se acerca al líder Liverpool, del que queda a dos puntos de distancia. Odegaard abrió el marcador apenas al minuto cuatro del partido y en el 41 Bakayo Saka amplió la ventaja con un penalti. Su doblete llegó en la segunda parte, un par de minutos después de regresar al terreno de juego y tras asistencia del mediocampista danés.

Tras lo sucedido con Ramsey, Leandro Trossard marcó el cuarto tanto del partido al minuto 66 y Kei Havertz hizo el quinto gol al minuto 78 tras asistencia de Kiwior. Los 'Gunners' llegan a 55 puntos y son sublíderes de la liga, mientras que el Burnley es décimo noveno de la tabla y está en problemas de descenso al solo tener 13 puntos. Actualmente suman ocho partidos seguidos sin conocer la victoria.

Otros resultados del día en la Premier:

Brentford 1-4 Liverpool

Fulham 1-2 Aston Villa

Newcastle United 2-2 Bournemouth

Nottingham Fores 2-0 West Ham United

Tottenham Hotspur 1-2 Wolverhampton

Manchester City 1-1 Chelsea

