¿Descartado Rafa Márquez? Roberto de Zerbi sería el nuevo entrenador del Barcelona

Barcelona, España.- El mexicano Rafael Márquez había sido mencionado como uno de los posibles candidatos para tomar al Barcelona, luego de que Xavi Hernández anunciara su salida. En la directiva habían dicho que se mantenía como opción, aún cuando surgió la información de que se habrían molestado con él debido a sus declaraciones posteriores al nuncio del actual entrenador del equipo blaugrana.

Por otra parte, también se reveló que no es de todas las simpatías de la dirigencia, según los medios españoles y en este sentido parece que no será él quien tome el mando en el verano. De acuerdo con el diario español AS, el elegido sería el italiano Roberto De Zerbi quien al parecer goza de las simpatías de la mayoría de la directiva, según el medio, por lo que tomará el mando una vez que Xavi concluya.

De Zerbi es actualmente entrenador del Brighton & Hove Albion de la Premier League, un club que ha sido animador del torneo desde la campaña pasada e incluso ha sido elogiado por el técnico Pep Guardiola. El estilo de juego habría llamado la atención de la dirigencia blaugrana al considerar que se ajusta al que desarrolla el propio club, además destaca su experiencia profesional en el futbol europeo.

Créditos: X @OfficialBHAFC

De esta manera, Rafael Márquez tendrá que esperar su oportunidad y quizá sea más adelante cuando pueda ser considerado. El proyecto del mexicano sería de formación, como ha ocurrido anteriormente con técnicos como Guardiola o Xavi, quienes del equipo juvenil saltan al primer equipo. Hace unas semanas, Joan Laporta, presidente del Barcelona, reconoció que el mexicano no está descartado para otro momento.

"No está descartado, está teniendo muy buena trayectoria, se está formando en la casa, conoce a los jugadores que están subiendo o en transición. Es un activo de él. Por ello, cuando digo que estábamos preparados para emergencias es esto", aseguró Laporta en entrevista con la emisora RAC1 de España. Por ahora parece que habrá que esperar para que ver a Márquez con una oportunidad.

Fuente: Tribuna