Exportero de América arremete contra Guillermo Ochoa: "Es un arquero incompleto"

Ciudad de México.- El exportero de América, Miguel Zelada, considerado una de las leyendas del cuadro azulcrema, arremetió contra Guillermo Ochoa, actual portero de Salernitana y a quien criticó por su estilo de juego. La fuerte critica del argentino radicó en las salidas del canterano de las Águilas y también en las comparaciones que en algunas ocasiones suelen hacer entre ambos, ya que no cree que deba ser así.

Fue a través del podcast 'Archivo de Cancha' en donde el sudamericano resaltó que las comparaciones que hacen entre ambos le dan risa y criticó que Ochoa es bueno, pero solo en lo que llamó su "zona de confort", al referirse a estar bajo los tres postes. "Para mí, es un arquero incompleto, o sea, en el momento que lo mencionaron conmigo, me dio mucha risa", mencionó el exportero americanista.

"Memo Ochoa es el mejor arquero del mundo en su zona de confort: a los palos, su zona de confort porque no sale, no sabe salir", consideró el argentino. Por otra parte, señaló que el mexicano es considerado por la prensa como el mejor del mundo, pero mencionó que en ese caso jugaría en los mejores equipos del mundo como sí ocurrió con el portero costarricense Keylor Navas, quien llegó a militar en el Real Madrid.

"¿Por qué Ochoa no ha ido a un equipo grande de Europa? Pues ahí está. Porque no es un arquero completo. ¿Por qué Keylor Navas sí? Costarricense. Porque es completo", analizó el exjugador. Por ahora Paco Memo no está pasando su mejor momento, arrastrado también por la crisis de su equipo que ya tiene varias jornadas sin ganar. En su último partido perdieron por goleada de 4-0 ante el Inter.

Salernitana está a siete puntos de superar la línea roja del descenso, en donde los últimos tres puestos están condenados a al Serie B. En su siguiente partido se miden al Monza, que actualmente es uno de los clubes que están a media tabla. Después se enfrentarán a Udinese, uno de los clubes que también está cerca de los últimos puestos, por lo que será importante que se lleva los tres puntos.

