Paola Espinosa se apunta para la CONADE. "Estoy dispuesta a asumir ese rol"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) que dirige actualmente Ana Guevara, ha sido criticada por algunos deportistas debido a la falta de apoyos que persisten en algunas disciplinas. Además, desde exdeportistas también se ha señalado ese problema y una de ellas ha sido Paola Espinosa, exlcavadista mexicana, quien ha levantado la mano para asumir la institución que rige al deporte mexicano.

Espinosa mencionó su disposición a dirigir el organismo, si es que en algún momento se le presentará la oportunidad y también comentó que se esforzaría en beneficio de sus compañeros. “Claro que se levanta la mano en cualquier momento, no se si se dé, pero el mensaje que quiero dejar es que si estoy ahí trataré de hacer lo mejor posible escuchando a mis compañeros atletas, entrenadores, doctores que tanta falta hace que los escuchen.

"Y si no, también de una u otra manera siempre voy a estar apoyando al deporte”, dijo en palabras recogidas por el diario El Universal. Respecto a la falta de apoyo, señaló que no es algo nuevo y destacó que los atletas lo merecen debido a que están dando resultados. “Es algo que no es nuevo (la falta de apoyo económico), ustedes saben porque lo han escuchado de mi propia voz y claro que me duele porque conozco la carrera y la vida de los atletas.

Créditos: X @CONADE

"Por lo menos en clavados y se merecen lo mejor porque entrenan ocho horas diarias y porque están cumpliendo con lo que tienen que hacer y eso lo demostraron hace poquito en el Mundial”, dijo la medallista olímpica.

Fuente: Tribuna