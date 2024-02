Se filtra carta de Dani Alves a Joana Sanz; el futbolista causa preocupación

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Una carta enviada desde la cárcel por parte del brasileño Dani Alves a su esposa Joana Sanz, fue revelada por accidente. Fue la propia joven quien en sus redes sociales mostró un fragmento de lo que le había escrito el exjugador de clubes como Barcelona y PSG y que al parecer no quería hacer público, pero la prensa española pronto tomó captura de lo que decía el escrito revelando su contenido.

Aunque Sanz borró rápidamente la publicación, el programa español 'Fiesta' mostró el texto que decía: "Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es. Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer... Sí, eras tú. Sí, eres tú y para siempre serás tú".

"No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés. Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora. Te amo y te siento", añade. Ante la viralización de su contenido, Joana Sanz mandó un recado a la prensa española mostrando su molestia y explicó que se trataba de una historia en Instagram que iba a compartir con amigos cercanos y no en público.

"Publiqué por error para todo el mundo algo que era para 'mejores amigos'. Tremenda velocidad la de los medios de comunicación. ¿Tenéis activado un seguimiento de mi Instagram con notificaciones o algo?", publicó posteriormente. El juicio de Dani Alves por presunta agresión sexual podría resolverse próximamente luego de las últimas audiencias que se realizaron en donde se expusieron los testimonios.

Dani Alves causa preocupación

El programa de la televisión española, Telecinco, 'Fiesta', mostró otra de las declaraciones a un convicto que se encuentra en la misma cárcel que Dani Alves y quien menciona que estaría dentro de un protocolo anti suicidio. Esto luego del día del juicio que tuvo, por lo que se tomaron algunas medidas ante la posibilidad de que atentara contra su vida, según comentó el preso a la televisora.

"Se han tomado medidas extremas. A raíz del juicio le ha pegado el bajón. Como deprimido, cabizbajo. Los educadores y funcionarios como arropándolo. Por miedo de que se cortará o se intentara hacer alguna locura o historias de esas. Estuvo con ese protocolo al día siguiente del juicio", reveló.

