¿Cuándo debutaría Javairo Dilrosun en la Liga MX? América hace oficial el fichaje

Ciudad de México.- El América hizo oficial el fichaje del extremo neerlandés, Javairo Dilrosun, quien llega procedente del Feyenoord de los Países Bajos y buscará ganarse un lugar en la Liga MX. El anuncio lo hizo el equipo azulcrema a través de sus redes sociales en donde le dio al bienvenida al jugador que ya en redes sociales ha publicado su viaje rumbo a México por lo que en breve aterrizará en el país.

"Desde Feyenoord un artista del balón, ¡welkom, Javairo Dilrosun!", escribió América en su publicación junto a un video del futbolista con la playera del club y un fondo alusivo al famoso cuadro del pintor neerlandés, Vincent van Gogh, llamado 'La noche estrellada'. De esta manera el club suma un futbolista más como opción en el ataque que lo hace lucir bastante fuerte y ahora Jardine deberá definir en que posición lo usará.

Dilrosun deberá presentar los exámenes médicos correspondientes antes de estampar su firma en el nuevo contrato. Después, deberá esperar un poco para su debut, pues pese a que llega con ritmo de temporada, deberá adaptarse al futbol mexicano, así como a la altura de la ciudad por lo que sería tal vez en su partido de la jornada 6 ante León cuando pueda ser considerado en una convocatoria.

Javairo Dilrosun, nacido en Ámsterdam en 1998 y de ascendencia surinamesa, inició su formación con la academia del Ajax, una de las más prestigiosas de Países Bajos y pronto fue ascendiendo hasta llegar a la categoría Sub 17 desde donde llamó la atención del Manchester City de Inglaterra que lo llevó a integrar sus equipos Sub 18 y Sub 23. Tras su paso por Inglaterra, su carrera siguió en el Hertha Berlín de Alemania y más tarde llegó al Girondis de Burdeos de Francia.

Fue en el 2022 que se incorporó al Feyenoord con el que fue campeón de la Eredivisie el año pasado. En la presente temporada jugó apenas 12 partidos, marcó un gol, dio una asistencia y acumula solo 421 minutos. Ha sido seleccionado nacional por Países Bajos desde las categorías menores y ya tuvo su debut con la selección mayor, pero solo ha disputado un partido desde el 2018 y que fue de la UEFA Nations League.

Fuente: Tribuna