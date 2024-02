Excompañero de Carlos Vela es nuevo refuerzo de Chivas; se suma a su cantera

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas siguen sumando nuevos jugadores procedentes de la Major League Soccer (MLS), esta vez se trata de un excompañero de Carlos Vela en Los Angeles FC y quien también ha sido seleccionado mexicano. Se trata del mediocampista ofensivo Christian Torres de 19 años y quien de momento integrará las filas del Tapatío de la Liga de Expansión MX, desde donde buscará seguir trascendiendo como rojiblanco.

"Buenas noticias para el Tapatío, ya que un refuerzo de alto nivel se ha incorporado al equipo. Se trata de Christian Torres, extremo proveniente de la MLS que desde hoy portará la playera rojiblanca en la Liga de Expansión MX", anunció el conjunto del 'Rebaño Sagrado'. Con esto el club sigue sumando jugadores mexicanos procedentes de otras partes del mundo con la intención de que pronto sean refuerzos del primer equipo.

Torres fue uno de los jugadores que ya no fueron renovados con Los Ángeles FC tras la última temporada en la que estuvo a préstamo en Las Vegas Lights, equipo de la United Soccer League (USL), liga que es el equivalente a una segunda división en el sistema de ligas de Estados Unidos en donde no hay asensos. Christian ya se incorporará a su nuevo equipo en donde espera debutar próximamente.

Créditos: X @miseleccionEN

Christian Torres nació en Fontana California, Estados Unidos y es de ascendencia mexicana. Comenzó su carrera desde pequeño en la academia de Chivas USA en donde estuvo dos años. Después pasó ala academia del Galaxy para después seguir en Los Ángeles FC en donde finalmente logró su debut en la primera división y en donde buscó ganarse un lugar en el club, pero finalmente pasó entre el primer equipo y el equipo juvenil hasta que fue cedido.

A nivel de selecciones nacionales jugó en la Sub 15 con Estados Unidos y desde la Sub 17 hasta a Sub 23 ha jugado con México. En total en su carrera, ha disputado 76 partidos entre la MLS, MLS Next Pro, US Open Cup y USL. Ha marcado ocho goles y ha dado cinco asistencias. Será su primera experiencia en el futbol mexicano en donde competirá con Gael García y Armando Palma por la posición.

Fuente: Tribuna