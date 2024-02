Pep Guardiola habla sobre los rumores de Erling Haaland: ¿es infeliz en el Manchester City?

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- Los más recientes rumores en la prensa española apuntaban a un posible descontento por parte de Erling Haaland en el Manchester City, además también trascendió hace poco sobre un posible interés de parte del Real Madrid por lo que el futuro del delantero noruego volvió a ponerse en duda; sin embargo, Pep Guardiola ya se pronunció al respecto y respondió a lo que fue publicado.

El entrenador fue claro y aseguró que Haaland no parece infeliz en el club, además de que fue algo irónico al señalar que la prensa española pudiera estar mejor informada. “No tenemos la sensación de que esté infeliz. Quizás la prensa en España tenga más información que nosotros”, afirmó Guardiola durante una conferencia de prensa y quien insistió en preguntarle a los medios madrileños.

“Tendrás que preguntar a la prensa de Madrid (…) Quizá no lo estuvo (feliz) porque estuvo dos meses sin jugar, pero estaba lesionado. Quizá la prensa española, sobre todo la madrileña, tiene más información que nosotros”, agregó Guardiola. Haaland no pudo jugar desde principios de diciembre debido a una lesión en el pie que lo hizo perderse varios partidos de Premier League y el Mundial de Clubes.

Créditos: mancity.com

Por otra parte, el entrenador resaltó al importancia del delantero en el equipo, así como su rápida adaptación al plantel y el buen nivel mostrado desde entonces. “Nadie puede decir que no se adaptase rápido cuando llegó o que no lo hiciese bien. Mostró su nivel desde el primer día, pero no podemos controlar lo que diga la gente. Lo importante es que está contento, y cuando no lo esté tomará su decisión”, aseguró.

Será hasta el próximo lunes 5 de febrero cuando el Manchester City se enfrente al Brentford en la Jornada 23 de la Premier League en partido que se disputará en el Estadio Gtech Community. El partido se disputará a las 14:00 horas y se podrá seguir a través de la plataforma de streaming de pago de Paramount Plus. Ese juego podría ser el primero con Haaland como titular desde que regresó de su lesión.

Fuente: Tribuna