Toto Wolff rompe el silencio tras salida de Lewis Hamilton a Ferrari; ¿quién lo reemplaza?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El anuncio de la llegada de Lewis Hamilton a la escudería Ferrari para el 2025, causó gran sorpresa entre los fanáticos de la Fórmula 1 y un poco menos para Toto Wolff, jefe de Mercedes, el equipo que dejará el piloto británico; sin embargo, si se dijo sorprendido por el momento en que hizo pública su decisión, pues lo hace justo a unas semanas de iniciar la nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo.

Wolff detalló que se enteró del propio Hamilton que dejaba a Mercedes el próximo año mientras tomaban café y recordó que el hecho de haber firmado un contrato más corto con el británico en la última renovación, le hizo suponer que esto eventualmente pasaría. "Cuando volvimos a firmar el contrato con Lewis, optamos por un plazo más corto, por lo que los acontecimientos no son una sorpresa, pero tal vez el momento sí lo sea", dijo Wolff en palabras recogidas por ESPN.

Te podría interesar Lewis Hamilton Lewis Hamilton, el flamante fichaje de Ferrari en Fórmula 1, buscará regresar a la gloria

"Lo que pasó es que nos reunimos para tomar un café en mi casa en Oxford, cuando él regresó a la fábrica, y me dijo que había decidido correr para Ferrari en 2025. Eso fue básicamente todo, tuvimos una buena hora de conversación y aquí es donde estamos", explicó el jefe de Mercedes. Ahora la tención se pone también en sobre quién será el reemplazó de Hamilton para el 2025, a lo que Wolff también respondió.

Créditos: X @MercedesBenz

Según las palabras del jefe de mercedes, buscarán tener las opciones abiertas antes de tomar una decisión por lo que en estos momentos no hay algún candidato que suene con fuerza para sustituir al británico. "Realmente no he reflexionado adecuadamente con el equipo sobre hacia dónde queremos ir, desde un novato hasta uno muy experimentado, porque todavía no sé qué es lo mejor para cualquier piloto potencial que venga o para el equipo en el futuro.

"Si hace dos días me dicen que Lewis iría a Ferrari, no pensaba que fuera posible. Las situaciones y las cosas pueden cambiar rápidamente. Los contratos son tan buenos como el piloto o los equipos quieren correr y quién sabe qué está pasando en el mercado de pilotos que podría ser inesperado u oportunidades para nosotros", consideró Wolff respecto a los posibles candidatos para su escudería.

Fuente: Tribuna