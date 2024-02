Comisión de Árbitros acepta que perjudicaron a Chivas en juego contra Mazatlán FC

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión de Árbitros de la Liga MX aceptó haber perjudicado a las Chivas en el duelo de la jornada 7 del Clausura 2024 que terminó en empate a dos goles ante el Mazatlán FC. El equipo rojiblanco pudo haber tenido un penalti a favor que habría cambiado la historia del partido, pero la comisión aceptó que no tomaron una buena decisión por lo que no sancionaron la jugada.

Fue en un centro al área en donde Ricardo Marín controló el balón de pecho y se disponía a bajar la pelota, pero recibió una carga por la espalda que lo derribó y terminó con la opción. Los árbitros en cancha no notaron falta y el VAR se quedó con la decisión inicial por lo que a través de sus redes sociales aceptaron que la jugada debió ser revisada con mayor detenimiento para tomar una mejor determinación de la acción.

“Después de la revisión de la Jornada 7, la Comisión de Árbitros ha definido que en el juego Mazatlán vs. Guadalajara existió un error claro al no sancionar un penal a favor del Club Guadalajara”, se escucha en el video que mostró la comisión en sus redes sociales en donde se muestra la jugada en diferentes ángulos, mientras la explicación continúa. “El árbitro no observa con claridad esta situación y decide continuar el juego", se menciona.

"Lamentablemente, el VAR no realiza una revisión adecuada con diferentes ángulos y decide confirmar la decisión inicial de los árbitros de campo, la cual era errada”, agregan en la explicación. En el partido de la jornada siete disputado en el Estadio El Encanto, Víctor Guzmán abrió el marcador por la vía del penalti al minuto 13 y anotó su doblete en el minuto 56. Pero el equipo local emparejó el juego en los últimos minutos.

Primero al 87 con un tanto de Luis Amarilla y después al minuto diez del agregado con un segundo tanto del paraguayo. Chivas cortó una racha de tres partidos con triunfo y se coloca en séptimo lugar con 12 puntos, mientras que Mazatlán es décimo tercero con cinco puntos. En su siguiente partido los rojiblancos se medirán al Necaxa, mientras que el equipo sinaloense se enfrentará al América.

Fuente: Tribuna