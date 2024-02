Luis Rodríguez, de vivir en casas abandonadas a debutar como profesional en la UFC

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luis Ronaldo Rodríguez, a quien conocen con el apodo de 'Lazy boy', será uno de los peleadores mexicanos que estarán en la función de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en la Ciudad de México en donde hará su debut cumpliendo así un sueño que tenía desde pequeño y tras superar varias adversidades relacionadas con la pobreza y el entorno complicado en el que después creció.

Rodríguez nació en Chiapas, uno de los estados más pobres del país, pero creció en Veracruz luego de que su familia se mudara en busca de mejores oportunidades. 'Lazy boy' agradece en ese sentido a su madre porque gracias a su trabajo él pudo salir adelante, pero no exento de dificultades, pues ha contado que creció en un entorno en donde la delincuencia proliferaba y fue el deporte el que lo ayudo a evitar caer en eso.

El peleador mexicano comenzó a interesarse por los deportes de contacto y probó primero con el karate, por que era un niño con mucha energía y que peleaba mucho. "Yo decidí empezar en esto en serio a la edad de 14 años, me di cuenta de que no era bueno en la escuela, no era bueno cantando, no era bueno bailando, pero yo sabía que estaba destinado a algo grande, sabía que yo era especial, solo tenía que encontrarlo", dijo Luis en palabras para el diario Récord.

En el mismo diario contó que ante las necesidades, tuvo también que comenzar a trabajar y como ayudante de albañil o vendiendo gelatinas, pero poco a poco pudieron superar esas dificultades económicas que hasta lo llevaron a él y su familia a vivir en casas abandonadas. "Las necesidades en casa siempre fueron bastantes, solamente me crio mi madre, era empleada doméstica, yo tenía que vender gelatinas en los camiones para tener dinero al día.

"Llegamos a vivir en casas abandonadas, ese tipo de situaciones de vida hicieron que hoy en día yo me encuentre aquí y me diera esa hambre para salir adelante. A la edad de 16 años yo me salí de mi casa y me vine a la Ciudad de México con le objetivo principal de llegar a la UFC y algún día ser campeón", comentó. Ahora esta cerca de poder debutar ante Denys Bondar e iniciar el camino en busca de cumplir su siguiente objetivo de ser campeón.

