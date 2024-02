Mexicano formado en Cimarrones de Sonora ahora jugará en el Sevilla de España

Comparta este artículo

Sevilla, España.- El mediocampista nacido en Hermosillo, Sonora, Juan Carlos Cortéz, seguirá su carrera como profesional en el extranjero, pues se convirtió en jugador del Sevilla de España, club desde el que buscará ir escalando en las divisiones profesionales del futbol ibérico. Justo en un momento en el que los regresos de futbolistas tricolores han acaparado el mercado, esta es una buena noticia para balompié del país.

El Sevilla informó de la llegada de Juan Carlos, quien por ahora se integrará a la división de honor juvenil del equipo, es decir a la categoría Sub 19. El jugador llega procedente del Necaxa, equipo al que llegó tras su paso por Cimarrones. Fue el conjunto de Aguascalientes quien concretó el traspaso del joven mediocampista quien firma por lo que resta de la actual temporada y tres más, es decir que estará en el club hasta el 30 de junio de 2027.

Cortéz es una promesa del futbol que se formó en las inferiores de los Cimarrones de Sonora con el que debuto apenas a los 16 años, edad que lo convirtió en el jugador más joven en debutar en la Liga de Expansión MX. Con esta nueva salida, Cimarrones se confirma como uno de los clubes que más jugadores formados en sus filas exportan a Europa con César Montes y Johan Vásquez como los más destacados.

Créditos: X @CanteraSFC

"Juan Carlos Cortéz, el sonorense mediocampista surgido de nuestra cantera debutando en nuestro equipo en 2019, es ahora jugador del Sevilla. Con él suman 3 Cimarrones que tenemos jugando en el viejo continente. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa Juan Carlos, ¡Rómpela en tu nuevo equipo!", escribió Cimarrones en sus redes sociales para dar cuenta de la salida de su canterano.

Tras su paso por Cimarrones, Juan Carlos llegó en el verano de 2022 al Necaxa, con el que ha competido en el equipo Sub 23 y el Sub 18. El talento de Cortéz lo ha llevado a la Selección Mexicana en donde ha sido convocado para la categoría Sub 18. Debutar en primera división es todavía el gran pendiente del joven mediocampista por lo que será en España donde tratará de lograrlo en los próximos tres años.

Fuente: Tribuna