Siboldi niega haber querido agredir a Ditta y acusa la forma en que se trató el hecho

Comparta este artículo

Monterrey Nuevo León.- El técnico de los Tigres, Robert Siboldi, recibió un duro castigo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que inició una investigación por su participación en la gresca registrada en los minutos finales del partido entre Cruz Azul y los felinos y en donde fue señalado de lanzar una patada a Willer Ditta por lo que recibió tres partidos de suspensión.

"Es la primera vez que me suspenden tres partidos, que tengo un castigo así... después en la semana cuando estoy viendo todo esto parecía que había sido un delincuente, parecía que me tenía que ir a El Salvador a la cárcel, me estaban acusando de algo por algo que había matado a alguien en este partido, porqué se hizo esta película", dijo el timonel en conferencia de prensa respecto a lo ocurrido.

El estratega insistió en que su intención fue la de separar a los jugadores y no agredir, pese a lo que se ha observado en el video que circuló en redes sociales. "Nunca quise agredir a nadie, a nadie, mi postura desde que empezaron los forcejeos fue querer intervenir para calmar, mi error es meterme... pero es imposible, soy muy pasional, siempre trato de calmar. Lo que quería era calmar a jugadores, a los que vi primero como Sepúlveda que le ofrezco una disculpa por que lo abracé un poco más", señaló.

Créditos: Twitter @TigresOficial

En el encuentro que terminó con los ánimos encendidos, tanto celestes como felinos se enfrascaron en una bronca. En el video difundido en redes sociales, se observa al el entrenador de los Tigres que trata de separar a los jugadores. Pero también se ve que en uno de los momentos de mayor confusión estira la pierna y se ve como da una patada al defensa del equipo celeste quien parecía retirarse.

Ante este video dado a conocer después del juego, la Comisión Disciplinaria informó que se abría una investigación a Robert Dante Siboldi, por "presunta agresión" y finalmente determinó su sanción final. Ante esto, el técnico no podrá estar en el campo para los partidos en donde los Tigres se medirán al Atlas, FC Juárez y al Toluca y será hasta la jornada 11 ante el América, cuando pueda estar en el área técnica.

Fuente: Tribuna