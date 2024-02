Fulham sorprende y corta racha de siete partidos sin perder del Manchester United

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El Manchester United cayó de forma sorpresiva ante el Fulham, que no contó con el mexicano Raúl Jiménez, por marcador de 1-2 en partido correspondiente a la jornada 26 de la Premier League disputada en el Estadio de Old Trafford. Con este resultado, los 'Red Devils' perdieron una importante racha de siete partidos sin conocer la derrota, pues no caían desde el 30 de diciembre de 2023.

El partido entre ambos equipos lució muy igualado y fue tras una hora de juego que por fin pudo abrirse el marcador. El primer tanto fue del Fulham al minuto 64 tras un tiro de esquina cobrado por Castagne que llegó a Calvin Bassey quien falló en su primer intento, pero en el contrarremate logró mandar al fondo con un zapatazo de pierna derecha. El equipo visitante mantuvo la ventaja hasta la recta final del partido.

Parecía que se llevaría la victoria por la mínima, pero las mayores emociones ocurrieron al final, pues el Manchester no se la dejó fácil y empató al minuto 88 con remate dentro del área de Harry Maguire, quien aprovechó el rebote del portero en un remate previo de la larga distancia. Entonces ahora lucía como el rescate de un importante punto para los locales, pero el Fulham volvió a tomar ventaja del encuentro con un gol de Alex Iwobi que al final significó la victoria.

Créditos: premierleague.com.

Con ese resultado, el Manchester se coloca sexto de la clasificación y se queda de momento fuera de la posibilidad de competir en torneos europeos al sumar solo 44 puntos. Mientras que Fulham es décimo segundo de la clasificación con 32 unidades. Ahora el equipo londinense se enfrentará al Brighton en busca de comenzar su racha de triunfos. Para ese encuentro se desconoce si volverá Jiménez.

Otros resultados de la jornada de la Premier League:

Aston Villa 4-2 Nottingham Forest

Brigton & Hove Albion 1-1 Everton

Crystal Palace 3-0 Burnley

Bournemouh 0-1 Manchester City (parcial)

Fuente: Tribuna