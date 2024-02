Puebla despide a su director técnico Ricardo Carbajal; es el tercer DT cesado del torneo

Comparta este artículo

Puebla, México.- El Puebla informó del despido del entrenador Ricardo Carbajal, luego de la última derrota ante el Querétaro por 0-2 en juego de la jornada 8. Con el despido del estratega mexicano son ya tres los equipos que han tenido cambios en ese puesto en lo que va del torneo Clausura 2024, iniciado en el mes de enero. Ahora restará esperar para que el club anuncie quien será el elegido para tomar el puesto.

Además de Carbajal, uno de los pocos técnicos mexicanos en el certamen, ya dejaron su cargo Diego Mejía del FC Juárez y Pablo Reppeto del Santos Laguna. Con Ricardo al mando, el Puebla llegó a los cuartos de final del torneo Apertura 2023; sin embargo el equipo consideró que el trabajo en este nuevo torneo no ha cumplido con las expectativas por lo que decidieron despedirlo del plantel desde esta semana.

"Agradecemos a Ricardo el trabajo y dedicación mostrados en estos meses y le deseamos éxitos en sus futuros retos", escribió el Puebla en un comunicado en donde por otra parte informó que quien asuma el cargo de manera interina será el entrenador de la Sub 23, Fernando Aristeguieta. Antes del anunció y tras haber caído con los Gallos Blancos, el entrenador Carbajal había asegurado que no iba a dar un paso al costado.

Créditos: X @ClubPueblaMX

"Entiendo las circunstancias en las que estoy, jamás daré un paso al costado al menos que ellos (directivos) me lo pidan, pero hoy de renunciar no, al contrario; me gustaría retomar este reto, no sé si haya tiempo, pero no daré un paso al costado”, había dicho Carbajal en palabras recogidas por FOX Sports. El primer partido que disputarán con la presencia del entrenador interino será ante el Atlético San Luis el próximo viernes.

Puebla está ubicado en el penúltimo lugar de la tabla general con cuatro puntos acumulados producto de una victoria, un empate y seis derrotas. Al equipo le restan a partir de ahora nueve partidos por disputar. Un juego pendiente contra Juárez y los encuentros ante Atlético San Luis, Atlas, León, Tigres, Chivas, Cruz Azul, Tijuana y América, rivales ante los que buscará ganar los puntos suficientes para meterse a la liguilla.

Fuente: Tribuna