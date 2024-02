Luis Enrique prescinde de Mbappé: "Nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian"

Comparta este artículo

París, Francia.- El París Saint Germain (PSG) empató sobre la hora 1-1 ante el Rennes en un partido done Kylian Mbappé fue titular, pero fue sustituido a falta de menos de media hora de juego y con el marcador en contra por lo que fue un movimiento que llamó la atención; sin embargo, el técnico Luis Enrique expresó los motivos por los que hizo ese cambio en un momento tan delicado y es que resaltó la necesidad de empezar a jugar sin el francés.

Mbappé terminará su contrato este verano y no formará parte del PSG por lo que el técnico consideró necesario empezar a dejar de jugar con él. “Antes o después, pronto tarde esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian; ¿cuándo? Pues cuando yo considere oportuno jugará y cuando no, no jugará, como hacen todos los entrenadores con sus jugadores”, declaró en conferencia de prensa el español.

Kylian dejará de formar parte del equipo en el verano de este año luego de decidir no renovar un año más como tenía una opción en su contrato. Todo apunta a que su futuro estará en el Real Madrid, aunque habrá que esperar a que firme. Mientras tanto, Luis Enrique ya demostró que no importará como se encuentre el partido, pues incluso en momentos complicados no dudará en sacar al delantero.

El Rennes puso en aprietos al PSG luego de que se fueron al frente al minuto 33 con un gol de Amine Gouiri tras asistencia de Doué. El PSG tuvo que remar contracorriente en busca del empate en el Estadio Parque de los Príncipes, pero fue hasta el último minuto del partido cuando lograron el 1-1 con un penalti de Goncalo Ramos que logró rescatar el punto para los parisinos. Ese resultado mantiene en la cima al equipo de París que tiene 54 puntos.

Con esas unidades parece encaminado a un nuevo título, pues está a once de distancia del segundo lugar, el Brest. Por otra parte, el Rennes es séptimo de la clasificación con 25 puntos y está a un punto de meterse a competencias europeas. En su siguiente partido, el conjunto parisino se medirá al Mónaco, club que ocupa el tercer puesto de la tabla general en la Ligue 1 de Francia.

