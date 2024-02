Pelea entre fans en función de UFC en CDMX no pone en riesgo el regreso de la empresa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la función de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en la capital mexicana hubo una pelea entre aficionados que se presentó en la gradas de la Arena Ciudad de México, misma que duró varios minutos y que involucró a varios de los asistentes en la zona de ringside, lo que llamó la atención de los presentes y en donde la seguridad tardó en intervenir para detener el altercado.

Videos en redes sociales mostraron el momento en el que varios fanáticos se encuentran peleando, lanzando puñetazos e incluso alguno termina sin camisa por el forcejeo. En algún punto se escuchan gritos para pedir que sean sacados del lugar y después se observa como uno de los participantes en la gresca cae al suelo tras un golpe. Las imágenes pronto dieron la vuelta al mundo e hicieron generar dudas respecto a la posibilidad de que este hecho pudiera afectar futuras funciones en el país.

Sin embrago, Dana White, presidente de la UFC, se refirió al tema y desestimó el altercado asegurando que no pone en riesgo la posibilidad de que el país siga siendo tomado en cuenta para futuras funciones. "Vi casi toda la pelea que sucedió con la gente, pero eso no afecta en nada la posibilidad de que UFC venga de nuevo", aseguró el mandamás de la empresa en una conferencia de prensa posterior.

No obstante, si señaló el hecho de que se tardaron varios minutos los elementos de seguridad del recinto en intervenir para detener lo que estaba pasando, por lo que pidió poner más atención en ese sentido. "Lo que sí me sorprendió en que no llegara ningún guardia de seguridad a detener la pelea, creo que habría que prestarle atención a eso", expresó White ante los medios de comunicación que se dieron cita.

Por otra parte, en cuanto a la posible sede de una nueva función en México, White no descarta la posibilidad de que pudiera ser en Guadalajara, una de las ciudades de donde son originarios varios peleadores y donde a Alexa Grasso le gustaría pelear. "Es posible, es muy posible. Veremos qué sucede más adelante y cómo se encuentra Alexa, pero vamos a ver qué sucede. También es posible que regresemos a México este año, pero lo veremos".

Los estelares mexicanos Brandon Moreno y Yahir 'Pantera' Rodríguez perdieron ante sus rivales, pero otros mexicanos lograron salir con la mano en alto entre los que destacaron Daniel Zellhuber, Manuel ‘El Loco’ Torres, Yazmín Jauregui, Luis Roanldo 'Lazy boy' Rodríguez, Edgar Cháirez y Jesús Aguilar.

