Steve Kerr se convierte en el entrenador mejor pagado de la NBA con este millonario sueldo

San Francisco, Estados Unidos.- Este 2024, el deporte estadounidense, sigue rompiendo récords en cuanto a contratos ofrecidos que no solo se limitan a los atletas, pues ahora también son para los entrenadores. Es el caso de Steve Kerr, coach de los Golden State Warriors de la National Basketball Association (NBA), quien este año hace historia al recibir el contrato más lucrativo para un entrenador en la liga de basquetbol más importante del planeta.

De acuerdo con información de la prensa estadounidense, Kerr pasará de cobrar 17.5 millones de dólares por temporada y tendrá un contrato que lo vinculará al equipo hasta la campaña 2025-2026. Con esta cifra supera lo que actualmente gana Gregg Popovich, el cual recibe 16 millones de dólares por año, según los informes conocidos, por lo que lo superará como el mejor pagado en su posición y creando un nuevo tope para los coach en la NBA.

Actualmente los Warrios no pasan por su mejor momento y en esta temporada buscan alcanzar un puesto en los playoffs en la Conferencia Oeste, pese a esto, el proyecto del equipo parece tener un objetivo claro y tanto Kerr como Stephen Curry parecen ser las piezas fundamentales en busca de la continuidad y de la mejora para el resto de la temporada, así como de las siguientes campañas, dando así mayor certeza a los otros jugadores que componen el equipo, pues la noticia fue bien recibida.

Draymond Green, uno de los mejores jugadores del equipo y quien forma parte desde hace once años, apoyó la decisión de que Kerr se mantenga al frente del equipo. “Es increíble. No me gustaría terminar mi tiempo aquí con otro coach. Lo que él significa para esta franquicia, lo que hace por nosotros, las formas ganadoras que aporta. No puedes cambiarlo”, dijo en palabras recogidas por el Diario NY.