Hombres contra los que peleó Cam Newton eran entrenadores; así fue captado el hecho

Atlanta, Estados Unidos.- El exmariscal de campo Cam Newton se volvió tendencia este fin de semana, luego de que en redes sociales apareció un video en donde fue captado en una pelea contra varios hombres. El exjugador de los Carolina Panthers de la National Football League (NFL), había asistido a un torneo de futbol americano siete contra siete en Atlanta cuando fue captado el momento en que fue atacado.

Según se pudo apreciar en un video que se volvió viral en redes, Newton es atacado por al menos dos hombres cerca de unas escaleras. Tras forcejear, el altercado avanza hacía otra zona del lugar desde donde se observa que también se mete otra persona. El exquarterback mantiene del cuello a uno de los agresores y aguanta el golpe de uno más mientras que se ve después a un número mayor de personas que al parecer eran guardias de seguridad.

Los guardias logran separar a los agresores y a Newton quien en otro video se le ve retando a las personas con quienes peleó. Tras el incidente surgieron nuevos reportes con más detalles del hecho en donde se reveló que Newton se peleó con dos entrenadores que dirigían a equipos que participaron en el torneo identificados como Stephon y TJ Brown que pertenecen al programa TopShelf Performance.

Ambos se pronunciaron más tarde y se dijeron preocupados por lo ocurrido. "Estamos profundamente preocupados por el reciente incidente que involucró a Cam Newton, y nuestros pensamientos están con todas las partes afectadas. La violencia no tiene cabida en nuestra comunidad y condenamos enérgicamente cualquier forma de agresión", expresaron los entrenadores de TopShelf Performance, Stephon y TJ Brown, en una declaración conjunta al medio The Athletic.

Cam Newton jugó por once temporadas en la NFL, fue seleccionado en el draft del 2011 por los Carolina Panthers con quienes disputó diez temporadas como profesional y en donde vivió sus mejores momentos. Ahí logró ser elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) en el 2015 y también los llevó a un Super Bowl. Su última temporada la jugó con los New England Patriots en donde no tuvo el mismo brillo que con Carolina.

