Motociclista atropella a Israel Oropeza en el medio maratón de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Este fin de semana se realizó el medio maratón de Guadalajara, carrera que se vio opacada luego de que un motociclista atropelló a un corredor a unos kilómetros de llegar a la meta. El momento fue captado en video y compartido en las redes sociales y que ha impactado e indignado a los internautas y que ha obligado a los organizadores a pronunciarse al respecto de lo ocurrido.

De acuerdo con el video publicado, se observa al corredor Israel Oropeza en solitario haciendo su recorrido, cuando a lo lejos se percibe una motocicleta que se va acercando cuando de repente impacta al corredor por la espalda dejándolo tirado con gritos de dolor, pero el vehículo no se detiene. Unos instantes después se observa a personal médico acercarse al corredor para auxiliarlo por lo ocurrido.

En diversas publicaciones donde se ha compartido el video se menciona que la motocicleta transportaba a uno de los jueces del evento, pero esto no ha sido confirmado. Mientras tanto, el corredor afectado se pronunció en redes sociales y mencionó que se encontraba bien y dejó en claro que no se trató de un accidente, sino de que fue atropellado por la motocicleta que se aprecia en el video.

"Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron durante el incidente qué pasó del km 19/20, no me caí, un motociclista me aventó con un vehículo de alta cilindrada, aunque siento tristeza porque venía haciendo una buena competencia, estoy consciente de que pronto saldré de esto y volveremos a dar una buena competencia", dijo Oropeza citado por el portal mediotiempo.

Por su parte, los organizadores publicaron un comunicado en el que lamentaron lo ocurrido con el atleta y mencionan que se encontraban tomando las medidas correspondientes. Además, señalan que se trató de "un accidente" y detallando que el corredor no había sufrido lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su carrera. No obstante, el documento ha sido criticado por los internautas.

