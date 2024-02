Alex Morgan halaga a México y a la Liga MX Femenil tras triunfo en Copa Oro W

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Luego de la victoria histórica de la Selección Mexicana Femenil sobre Estados Unidos en la Copa Oro W, Alex Morgan resaltó el buen juego mostrado por las jugadoras mexicanas, así como el crecimiento que han tenido y que en parte considera como un aumento de nivel gracias a la Liga MX Femenil de donde han salido la mayoría de las futbolistas convocadas en esta edición.

“México realmente vino y jugó muy bien esta noche, realmente jugaron bien", dijo Morgan después del partido y destacó el crecimiento que han tenido. "No solo en Concacaf han crecido, todo el mundo ha progresado, han subido mucho su nivel, ha ayudado mucho ver lo que han hecho con las ligas por el mundo, México es una gran muestra de eso con su liga. Así que, Concacaf no es lo que era hace 14 años cuando perdimos contra México”, agregó.

De las 23 jugadoras seleccionadas en México solo tres jugadoras militan en el futbol del extranjero y de las figuras del juego, todas militan en la Liga MX Femenil. El equipo mexicano no derrotaba a la selección mayor estadounidense femenil desde hace 14 años cuando México se impuso en un juego de eliminatoria mundialista. Por otro lado, Alex Morgan lamentó que ellas no han mostrado su mejor nivel.

“No jugamos ni cerca de nuestro mejor nivel, creo que encontramos algunos espacios en la cancha, pero no fue suficiente. No ejecutamos las oportunidades que tuvimos, no exigimos a la portera rival, nos quebramos fácilmente y México vino a jugar esta noche, lo hicieron muy bien”, mencionó. Ahora Estados Unidos deberá esperar el resto de los resultados para saber a quien enfrentarán en la siguiente fase.

Con dos triunfos (ante Argentina y República Dominicana) y una derrota (ante México), Estados Unidos avanzan como segundas del Grupo A y se podrían enfrentar a un primer lugar de grupo lo que complicará su camino de cara a las fases finales del torneo que se disputa por primera vez con las selecciones femeniles más importantes del continente americano o esperar a medirse a un segundo puesto.

