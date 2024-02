Guillermo Ochoa tiene nuevo reconocimiento en la Serie A pese a mal momento de su club

Comparta este artículo

Roma, Italia.- El Salernitana no se encuentra en un buen momento futbolístico, pues es último lugar del torneo y el descenso lo acecha; sin embargo, Guillermo Ochoa ha tenido buenas actuaciones individuales y eso no ha pasado desapercibido en la Serie A en donde ha llegado a ser reconocido, sobre todo luego del último partido en el que su equipo se salvó de un marcador más abultado gracias al mexicano.

Tras los últimos partidos de la jornada, la Serie A reveló el once ideal de la fecha 26 en donde destacó la figura de Guillermo Ochoa como el portero elegido. El mexicano tuvo al menos tres intervenciones importantes ante el Monza y pese a la derrota fue el futbolista más destacado de su equipo por lo que la liga no dudó en colocarlo bajo los tres palos. En el once Paco Memo figura con otras figuras importantes.

En la defensa fueron elegidos Luperto de Frosinone, Stefan de Vrij del Inter de Mián y Kayode de la Fiorentina. En el mediocampo fueron elegidos Fratessi del Inter, Fabbian del Bologna, Marín del Frosinone y Bonaventura de la Fiorentina. Mientras que en al delantera fueron seleccionados Paulo Dybala de la Roma, Lautaro Martínez del Inter de Milán y Dusan Vlahovic de la Juventus.

En Salerno, Ochoa gana elogios

No solo la Serie A ha reconocido al portero Guillermo Ochoa, sino también en Salerno es reconocido tanto por aficionados como por la prensa local. En medio del desastre, se ha señalado al mexicano como el único jugador que se salva de las criticas por sus actuaciones en la portería. En el medio Tuttosalernitana se ha hecho eco de este hecho en donde se resaltan las atajadas del mexicano en el último juego.

"En el desastre general, nos apetece elogiar a Memo, el único que salva la cara. Dos salvadas de película sobre Izzo y, sobre todo, de Gagliardini, mantuvo al equipo a flote hasta el final”, escribió Tuttosalernitana que añadió la importancia que para el mexicano tiene el equipo. “Es uno de los pocos que honrará la playera hasta el final, a pesar de su venerable edad que cumplirá 39 años el próximo mes de julio”



