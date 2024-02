Red Bull está por dar un veredicto en el caso de Christian Horner; esta sería la fecha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actual jefe de Red Bull está por conocer el veredicto de la compañía sobre las acusaciones de comportamiento inapropiado. Esto ocurrirá a unos días de que de inicio formalmente la nueva temporada de la Fórmula 1 en donde la escudería que representa luce como la gran favorita para volver a dominar el circuito, por lo que se espera que este asunto quede resuelto antes del primer Gran Premio.

De acuerdo con el diario inglés The Guardian ya se ha entregado un informe a la compañía Red Bull GmbH de la que depende la escudería y se espera que se de un anuncio sobre la decisión esta semana. Tentativamente el día sería este miércoles, justo una jornada antes de que inicien las primeras prácticas libres el jueves, fecha en la que se dará por inaugurada la temporada de la Fórmula 1.

El rotativo inglés señala que esta investigación no es una acción legal, por lo tanto Horner no se enfrenta a un tribunal, sino que se trata de una investigación privada que fue realizada por un abogado externo. Tras la decisión, las partes podrían estar libres de recurrir a la justicia si así lo consideran. Mientras tanto, Horner no se alejó de los actos públicos y estuvo presente en los diferentes eventos de la Fórmula 1.

Créditos: formula1.com.

Incluso ha expresado a la prensa su inocencia de cualquier acusación y también que esperaba que se resolviera lo más pronto posible. De acuerdo con un reporte de Sky Sports, se pudo conocer que Horner es acusado de "comportamiento de control coercitivo" por parte de una empleada de al compañía que lo señaló. Ahora habrá que esperar a que se haga oficial la determinación de la compañía.

La temporada de Fórmula 1 arranca con el Gran Premio de Bahréin este sábado 2 de marzo de 2024 con una carrera que se realizará en el Circuito Internacional de Sakhir. La clasificación será el 1 de marzo y las primeras prácticas libres serán el 29 de febrero. La carrera será a las 09:00 horas tiempo del centro de México (08:00 horas tiempo del Pacífico) y se podrá seguir a través de la cadena de televisión de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna