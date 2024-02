VIDEO: Shohei Ohtani conecta home run en su debut con Los Angeles Dodgers

Comparta este artículo

Arizona, Estados Unidos.- Terminó la espera y por fin Shohei Ohtani saltó al diamante enfundado en la franela de Los Angeles Dodgers para hacer su debut. Fue este martes, en la victoria del equipo angelino 6-9 sobre los Chicago White Sox que el japonés dio muestra de sus habilidades y demostró que estará listo para arrancar la temporada de la mejor manera, pues se mantiene en gran forma tras su cirugía.

El juego entre Dodgers y White Sox generó gran expectativa entre los medios de comunicación y los aficionados que se dieron cita este martes en el partido de pretemporada de la Liga del Cactus con el objetivo de presenciar el primer juego de Ohtani con su nuevo equipo y el nipón no decepcionó a nadie, pues contribuyó en la victoria al conectar un home run en su tercer turno al bat en el encuentro.

Shohei se plantó frente a Dominic Leone, conectó su primer envío de foul y después vio pasar un par de pitcheos. En el cuarto lanzamiento Ohtani abanicó. Pero tras un lanzamiento más, conectó un cuadrangular que hizo estallar de alegría a los presentes quienes celebraron la acción. Tras su participación, Ohtani aseguró que se sintió bien y consideró que se encuentra en la dirección correcta de su recuperación.

“Definitivamente me siento bien en el plato y me sentí mejor cada vez que me paré a batear, así que vamos en la dirección correcta. Pensé que golpeé la bola muy alto al principio. Tal vez fue el factor Arizona lo que influyó", dijo Shohei en palabras recogidas por la página de la MLB. Por su parte, Dave Roberts no pudo estar más complacido por lo mostrado por su estrella y confía en que solo sea el principio de lo que pueda hacer.

“Su primer juego para los Dodgers jugando contra otro equipo y conecta un jonrón. Solo tengo la sensación de que vendrán más”, expresó el manager del equipo angelino, Dave Roberts. Ohtani ha fijado su plan de recuperación y de regreso paulatino al diamante y esta pretemporada se ha propuesto que deberá agotar 50 turnos antes de que comience oficialmente la nueva campaña de la MLB.

Fuente: Tribuna