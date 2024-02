Inés Sainz 'reacciona' a video en donde es criticada; David Faitelson ofrece disculpas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días se viralizó un video en las redes sociales en donde que al parecer corresponde a las grabaciones de unos promocionales del Mundial de Qatar 2022 en donde participaron David Faitelson, José Ramón Fernández, Christian Martinolli y Luis García, quienes criticaron a la comunicadora Inés Sainz, quien en su momento coincidió con todos en Tv Azteca.

En el video Faitelson comenta que se había encontrado a la conductora lo que dio pie a diversos comentarios en donde García destaca que es presumida y no trabaja en equipo, mientras que David secunda que es individualista, en tanto que Martinoli señala que ha comentado que el José Ramón la intentó bloquear. El video que se filtró luego de ser grabado sin que los conductores lo notaran ha generado todo tipo de comentarios.

Pero ante esto, David Faitelson ya se pronunció y expresó una disculpa pública a través de sus redes sociales en donde la destacó como un ejemplo de profesionalismo. "Con respecto a una grabación realizada en el Mundial del 2022 que alguien filtró, me gustaría decir lo siguiente: primero, que ofrezco una sincera disculpa a la colega Inés Sainz si en algún momento una declaración mía pudo ofenderla.

"Inés es un ejemplo de profesionalismo que logró imponerse al machismo y a la discriminación que existía y existen en los medios en México. Ella salió adelante con su indiscutible calidad y capacidad periodística. Es, y será siempre, un referente del periodismo deportivo en México. Fue un gran honor tener la ocasión de trabajar junto a ella", escribió. A esta publicación respondió la conductora quien agradeció sus palabras.

"Querido David. Muchas gracias por tus palabras. Sabes que siempre te he admirado y siempre fue un gusto cada vez que trabajé contigo", expresó Sainz. En cuanto a la filtración del video no se ha referido de forma directa al tema; sin embargo, reaccionó al comentario de un internauta en uno de los twits que hablaban sobre el video en donde aseguró que no debería recibir criticas de los conductores y propone una disculpa pública.

