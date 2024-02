Javier Aguirre sueña con ser entrenador del América: "Sería cerrar el círculo"

Comparta este artículo

Mallorca, España.- El técnico mexicano Javier Aguirre es uno de los hombres del momento en España, luego de llevar a la final de la Copa del Rey al Mallorca. El 'Vasco' es considerado por muchos como el mejor técnico mexicano de la historia gracias a su éxito en la liga de España en donde ha salvado a varios clubes del descenso, así como su desempeño al frente de la selección nacional de México cuando lo requirió.

Sin embargo, todavía le queda un sueño por cumplir, pues aceptó que le ilusiona la posibilidad de dirigir al Club América en algún momento de su carrera. El entrenador considera que sería como "cerrar el círculo" en su destacada carrera. "Dirigir al América sería cerrar el círculo, pero entiendo que no es fácil, que los momentos no se han dado, cuando no he tenido trabajo ha tenido entrenador o finalmente se han decantado por otro entrenador cuando ha podido.

"Yo puedo entenderlo, soy un profesional y entiendo el romanticismo", reconoció Aguirre en entrevista con MVS Deportes. En algún momento del mercado pasado cuando América estaba en busca de un entrenador, se mencionó el nombre de Aguirre, incluso que hubo negociaciones y que el estratega los rechazó, pero Javier aseguró al mismo medio que no se habían acercado con él directamente.

Créditos: Twitter @RCD_Mallorca

Dirigir al América significaría para Aguirre estar al frente de un equipo etiquetado como grande, clubes a los que no ha dirigido en su mayoría por lo que a veces le han dado la etiqueta de que es un entrenador de clubes pequeños, por lo que los azulcremas serían un gran reto. "A nivel clubes quizá solamente tuve clubes protagonistas al Monterrey y al Atlético de Madrid, en horas bajas; con Atlético tuvimos la fortuna de volver después de 12 años a Champions, siete años sin UEFA.

"Con Rayados ganamos un título de Concachampions, pero siempre me han tocado caballos negros, esos que no son favoritos como Pachuca, Osasuna, Espanyol, Leganés, Zaragoza y ahora Mallorca", reconoció el técnico que mientras tanto está a las puertas de la posibilidad de ganar un título en España ante un rival que conocerá este jueves cuando se realice la siguiente semifinal.

Fuente: Tribuna