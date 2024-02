¿Max Verstappen ya piensa en el retiro? La situación que lo orillaría a tomar esa decisión

Comparta este artículo

Sakhir, Bahréin.- El campeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, es considerado como uno de los pilotos que apuntan a hacer historia gracias a los logros que ha obtenido a su corta edad; sin embargo, su tiempo en la máxima categoría del automovilismo podría ser más corto, al menos así lo evaluó el piloto debido a que no está muy de acuerdo con el calendario actual de la competencia en donde deben correr 24 Grandes Premios.

Con el pasar de los años, las fechas en el automovilismo internacional han aumentado y este 2024 alcanzó el número de 24, algo que no le agrada a Verstappen, quien advirtió que pese a que le gusta este deporte no se ve muchos años corriendo a este ritmo año con año por lo que podría optar por una carrera menos longeva que la que han tenido otros pilotos en la historia del circuito y se dedicaría a tomar tiempo para otras cosas.

"Creo que ya estamos muy por encima del límite de carreras. Todavía sé que soy joven, pero sé que no estaré 10 años más haciendo 24 carreras al año. Hay que pensar en la calidad en lugar de la cantidad, y por mi parte, lo he dicho anteriormente, esto no es sostenible", dijo el piloto de Red Bull en palabras recogidas por Car and Driver previo al inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1 en Bahréin.

Créditos: X @redbullracing

"Adoro las carreras, y lo hago fuera de la F1 también, pero llega un punto en el que evalúas la calidad de vida y cuánto tiempo pasas alejado de tu casa por hacer un deporte que amas. Llegará un momento en el que preferiré estar en casa y centrarme en otros proyectos. Porque es una locura lo que tienes que hacer, y lo adoro, ahora no es un problema, pero con los años esto cambiará. Y si tenemos que empezar a rotar pilotos, esto ya es una locura", agregó.

¿Cuándo inicia la Fórmula 1?

La temporada de Fórmula 1 arranca con el Gran Premio de Bahréin este sábado 2 de marzo de 2024 con una carrera que se realizará en el Circuito Internacional de Sakhir. La clasificación será el 1 de marzo y las primeras prácticas libres serán el 29 de febrero. La carrera del sábado será a las 09:00 horas tiempo del centro de México (08:00 horas tiempo del Pacífico) y se podrá seguir a través de la cadena de televisión de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna