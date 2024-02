Mike Tyson arremete contra 'Canelo' Álvarez: "Es una vergüenza para el boxeo y México"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los últimos rumores acerca de la posibilidad de que Saúl 'Canelo' Álvarez haya roto su contrato con Premier Boxing Champions (PBC) por negarse a realizar una pelea con David Benavidez, han llegado hasta Mike Tyson, una de las figuras del boxeo internacional y quien se mostró sorprendido por esta situación, lamentando que el tapatío esté evitando esa pelea que para el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) sería la mandatoria en los super medianos.

“No puedo creer lo que acabo de escuchar, Canelo rechazó 60 millones de dólares para pelear con Benavidez, que es un peleador tremendo, joven, fuerte, con hambre y orgullo mexicano”, dijo Tyson durante su participación en el podcast Rocket, en donde se preguntó por que 'Canelo' no quería pelear con Benavidez y darle a los fans la esperada pelea y consideró que era una vergüenza para el boxeo mexicano.

“¿Qué le pasa a Canelo?, ¿tiene miedo de perder?, ¿no quiere darle a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero?... Esto es una vergüenza para el boxeo y para México”, mencionó Tyson quien consideró que lo que ha hecho el actual campeón del mundo en las 168 libras no se parece a lo que hacían los boxeadores que conoció.

Créditos: Twitter @Canelo | @Benavidez300

Tyson resaltó que los boxeadores mexicanos destacaban por su valentía y en ese sentido consideró que Álvarez estaba manchando ese legado al no querer pelear. “Yo he conocido a muchos peleadores mexicanos a lo largo de mi vida y todos han sido guerreros valientes que nunca han rehuido a nadie, Canelo no está a la altura de ellos, está manchando su nombre y su reputación”, opinó el expugilista.

Según se ha manejado en la prensa internacional el siguiente rival de Álvarez para la pelea del cinco de mayo sería el también mexicano Jaime Munguía, quien es uno de los mejores exponentes del país actualmente y quien ofrecería una pelea soñada para los aficionados, aunque en contra tendría su falta de experiencia en comparación con el tapatío. También se ha señalado que el puertorriqueño Édgar Berlanga, podría ser la otra opción.

Fuente: Tribuna