Santiago López, el mexicano y canterano de Pumas que avanzó al premundial con Canadá

Ciudad de México.- La Selección Mexicana suele buscar jugadores constantemente al rededor del mundo, pero esta vez podría perderse de un talento en las categorías menores que se encuentra en casa, pues el canterano de los Pumas, Santiago López, quien se desempeña como centro delantero, recibió el llamado a la selección de Canadá con quien brilló en estos últimos días y a quienes ayudó a clasificar al Premundial Sub 20 que se desarrollará próximamente en México.

Santiago López nació en Morelia, Michoacán en 2005, es canterano de los Pumas desde los 13 años, por lo que desde entonces ha integrado las categorías sub-15, sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 y este 2024 logró su debut en la primera división, pero tiene también la nacionalidad canadiense, luego de que pasó seis años viviendo en aquel país. Ante esto, Canadá no dejó pasar la oportunidad y sumó al atacante a sus filas.

Fue en la jornada 3 en la victoria de Pumas ante Pachuca que sumó sus primeros minutos y con todas las esperanzas de poder brillar en el máximo circuito. Mientras eso sucede, su desarrollo parece prometedor. Ya fue parte de un título Sub 18 con el cuadro universitario en donde además fue goleador. También ha integrado anteriormente las filas de la selección de México Sub 18 por lo que parece que todavía no se decide a quien representar.

Por reglamento de FIFA los jugadores se consideran elegibles por un solo combinado una vez que ya hayan disputado partidos oficiales con al selección mayor, pero en el caso de los jugadores jóvenes, pueden hacer su cambio de país hasta los 21 años si antes han jugado un máximo de tres partidos oficiales. Es así que López tiene aun todavía mucho camino por recorrer antes de decidirse por una nación.

Mientras tanto, ya jugó los partidos de clasificación al Premundial en donde Canadá integró el Grupo D junto a Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas y Dominica. Los canadienses ganaron todos los partidos y lograron su pase, incluso el mexicano marcó uno de los goles en el último triunfo sobre los trinitarios. Ahora habrá que esperar a si será convocado de nuevo para el torneo que se desarrollará en México.

