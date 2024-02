Eden Hazard arremete contra el Real Madrid y revela por qué decidió salir del equipo

Comparta este artículo

París, Francia.- Eden Hazard decidió retirarse profesionalmente hace poco en medio de fuertes criticas por lo ocurrido en la última parte de su carrera, pero ahora en una entrevista rompió el silencio y aunque aceptó el "encanto" que tiene vestir la camiseta del Real Madrid, club al que siguió desde que era niño, dejó un duro mensaje contra el conjunto merengue al que señaló como un club "fanfarrón".

“Ahora es fácil decirlo. Desde pequeño he sido fan de Zidane. Estaba Zidane, así que me encantaba el Real Madrid. El Bernabéu, la camiseta blanca tiene un encanto que los demás no tienen. El Real Madrid es especial. No soy yo es el club que es un poco fanfarrón y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me gustaba, si la comparas con otros clubes, pero era mi sueño. No podía terminar mi carrera sin venir aquí”, dijo Hazard, en entrevista con el diario L’Equipe.

Hazard llegó a Real Madrid, luego de su paso por el Chelsea de Inglaterra donde vivió su mejor momento como jugador. De ahí fue llevado al club de España en donde por el contrario, mostró un nivel intermitente, relegado a la banca y afectado por las lesiones. Tuvo una baja de juego importante y no mostró lo que se esperaba de él tras su contratación por lo que fue duramente señalado por los aficionados.

Ante esto, Hazard aceptó que su nivel no estuvo a la altura y reconoció que eso también demuestra la grandeza del equipo al destacar lo complicado que es sobresalir. “Esto demuestra que el Madrid es más grande que cualquier otra cosa. Es complicado jugar allí. Quizá necesitaba entrenar más, también tuve las lesiones equivocadas en los momentos equivocados. La operación, la placa, el encierro.

"Vuelvo, me duele, me fuerzo. En la segunda temporada, me tiraban pedos por todas partes. Llega Ancelotti, buena preparación, juego bien, pero mi cuerpo, el dolor, las lesiones”, lamentó el exmediocampista belga.

