Chivas logra su segunda victoria consecutiva de la mano de Víctor 'Pocho' Guzmán

San Luis Potosí, México.- Las Chivas parecen haber despertado en este Clausura 2024 de la Liga MX, pues lograron su segunda victoria consecutiva al superar al Atlético San Luis por 0-2 en partido correspondiente a la jornada 5 disputado en el Estadio Alfonso Lastras. Víctor 'Pocho' Guzmán lució como la figura del partido al ser el autor de los dos goles con los que el equipo tapatío obtuvo los tres puntos.

Chivas presionaba al frente, pero no encontraba claridad, fue hasta una jugada por derecha de Roberto Alvarado que logró mandar el pase a Fernando Beltrán dentro del área y que al intentar dar la vuelta recibió la falta de un defensor por lo que el árbitro no dudó en marcar el penalti. El encargado de cobrar la pena máxima fue Víctor Guzmán quien no dudó frente a la portería y con potente remate de derecha a la izquierda del portero, puso al frente a su equipo al minuto 20.

Chivas mantuvo las intenciones ofensivas y pudo marcar en una ocasión más gracias a un contragolpe en el que iban con ventaja, pero no lograron concretar la jugada. Entonces llegó una segunda jugada que provocó un nuevo penalti. Van Rankin manó un pase dentro del área, pero en esa acción sufrió una dura barrida y tras la revisión del VAR se decretó la pena máxima que otra vez cobró 'Pocho' Guzmán quien pateó con fuerza al centro de la portería.

Ahora los dirigidos por Fernando Gago ya tienen seis puntos valiosos, pues antes habían derrotado a Toluca y ahora a los potosinos con lo que se colocan octavos con ocho puntos y sin posibilidades de que puedan bajar de posiciones. El Guadalajara se medirá en partido amistoso al Houston Dynamo el martes seis de febrero en un juego donde seguramente habrán una mayoría de futbolistas juveniles, pues un día después, se medirán al Forge de Trinidad y Tobago.

Ese duelo será correspondiente a la Copa de Campeones de Concacaf. En la Liga MX volverán el 10 de este mes cuando se midan a FC Juárez. Mientras tanto San Luis suma su tercera derrota seguida y es onceavo con seis puntos. En su próximo partido se medirán al Cruz Azul en busca de tomar el camino de la victoria.

Fuente: Tribuna