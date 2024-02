Fans de Messi en Hong Kong enfurecen por no verlo jugar; Martino revela por qué fue banca

Comparta este artículo

Hong Kong, China.- El Inter de Miami logró su primera victoria de la pretemporada al superar por goleada de 1-4 al Hong Kong Team XI, un combinado que reunió a las estrellas de la liga de primera división; sin embargo, el encuentro no fue el mejor para los fans más allá del resultado, pues no pudieron ver en la cancha a su ídolo Lionel Messi por lo que mostraron su enojo al ver que se quedaba en la banca.

La presencia de Messi había causado gran expectativa en la afición local e incluso lo demostraron llenando el estadio solo para verlo entrenar, pero el gran momento era el del partido. El estadio tuvo un lleno total, pero los minutos pasaron y Messi no entró, tampoco Suárez. Ante esto los fanáticos abuchearon al argentino y mostraron su enojo pateando y rompiendo los carteles publicitarios donde aparecía la imagen del futbolista.

Los fanáticos incluso llegaron a pedir un reembolso y lamentaron que no hubiera jugado. "Todo el mundo está aquí para ver a Messi, con lo que me siento un poco engañado", dijo un fan en declaraciones a la televisora AFPTV. "Ojalá no hubiera venido. Vinimos por Messi y Messi no estaba aquí. Suárez salió al campo, pero no sé qué hacía. ¿Estiró durante 30 minutos?", dijo otro fan en palabras recogidas por la agencia AFP.

Todas las localidades se agotaron y tenían precios de hasta cuatro mil 800 dólares de Hong Kong (10 mil 500 pesos mexicanos). Los gritos de "queremos a Messi" en cada oportunidad no fueron suficientes. Al final del juego el entrenador Gerardo Martino explicó por que no jugó el delantero. "Leo está con una inflamación en el aductor. Lo llevamos día a día, pero siempre tenemos la expectativa de que pueda evolucionar de una manera adecuada.

"Sucede que también tenemos la obligación de mirar por el comienzo de la Liga y cuando nos sentamos con el cuerpo médico ellos manifestaron que era muy riesgoso que pudiera jugar", dijo el 'Tata' quien también pidió disculpas a los aficionados. La gira de Messi por Asia todavía contempla un par de partidos más y después jugará un último juego antes del inicio de la temporada de la Major League Soccer (MLS).

