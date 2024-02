Final del Mundial 2026 será en Nueva York; México también tendrá juegos de fase final

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya quedó definida la fecha y sede de la final del Mundial 2026 que se realizará por primera vez en tres países y que tendrá como sede Estados Unidos. Será específicamente en la ciudad de Nueva York en donde se dispute el juego por el título. El partido tendrá lugar el próximo 19 de julio y se jugará en el icónico MetLife Stadium que para ese torneo perderá su nombre comercial para llevar simplemente el de la ciudad que lo alberga por reglas de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

El estadio tiene capacidad para 82 mil 500 aficionados y es uno de los mas nuevos de Estados Unidos, pues fue inaugurado en el 2010. Este inmueble es la sede de los New York Giants de la MLB, de los New York Jets de la NFL y también a los New York Guardians de la XFL. Su uso no es principalmente para futbol, pese a que si a tenido juegos importantes de este deporte como ha sido en la Copa América de 2016, un torneo de gran exigencia para los organizadores.

También ha sido escenario de artistas como Bruce Springsteen, Beyonce, Ed Sheeran y Taylor Swift. Será en este inmueble en donde se disputará el partido más importante del Mundial y en donde se espera que sea recibido con gran expectativa por parte de los fanáticos. Nueva York tendrá también cinco partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno más de octavos de final. Cabe destacar que el torneo tendrá 48 países participantes por lo que habrá una fase final más.

Créditos: fifa.com.

México también tendrá más juegos además de los de fase de grupos. Monterrey y Ciudad de México tendrán partidos de la fase de dieciseisavos de final, mientras que la capital mexicana también tendrá otro más de octavos de final. La Copa del Mundo de 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio y contará con la participación de 48 naciones. Será la primera vez que aumente el número de países.

También la primera vez que se disputará en tres países. Las eliminatorias mundialistas tendrán formatos distintos en las diferentes confederaciones salvo en Sudamérica. Los países anfitriones están clasificados automáticamente. En total tendrán 104 partidos y ya está habilitado el pre registro para las entradas de las cuales todavía no se conocen los precios.

Fuente: Tribuna