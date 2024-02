LMP y Naranjeros de Hermosillo protestan ante la CBPC por supuesto error con Luis Márquez

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Los Naranjeros de Hermosillo y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) enviaron una carta de protesta a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) debido a la situación que se presentó durante el juego ante los Federales de Chiriquí de Panamá en donde a Luis Márquez, quien estaba considerado para ir por el salvamento cuando el juego estaba 3-1 en favor de los mexicanos, no le fue permitido lanzar.

El argumento del equipo panameño era que Márquez no estaba registrado en la papeleta que se le da a los umpire previo al inicio del juego; sin embargo, la LMP aseguró en un comunicado que ese no es un documento oficial y que no se pone por encima del roster de 28 jugadores revisado y aprobado por CBPC por lo que enviaron una carta de protesta al organismo caribeño en donde piden que el error sea reconocido por los organizadores de la Serie del Caribe.

"La LAMP y el Club Naranjeros de Hermosillo, solicitaron desde la noche de este sábado, la aclaración sobre el mal manejo realizado en el encuentro, en donde no se le permitió participar a uno de los lanzadores debidamente registrados en el torneo, dejando al cuerpo técnico en estado de indefensión, resaltando que el pitcher, incluso ya había tenido participación el día 01 de febrero frente al representativo de Curazao en un roster que es oficial e inamovible", se lee en una parte del comunicado.

"Apelamos al deportivismo que siempre debe de reinar en una competencia de tanta seriedad y tradición, enviando una carta de protesta a la CBPC y al director del torneo, Sr. Jorge Bauza, explicando los procesos de un reglamento que no existe, que nunca fue presentado y que en situaciones anteriores, el documento que se presenta “por cortesía” no ha sido tomado en cuenta", agregaron.

En ese sentido pusieron como ejemplo el caso ocurrido en la Serie del Caribe Mazatlán 2021, cuando a un lanzador de Panamá se le permitió lanzar, aún y cuando no estaba en la tarjeta de cortesía presentada para ese encuentro. "La Liga ARCO Mexicana del Pacífico y el Club Naranjeros de Hermosillo basados en la el artículo 4.03 de las Reglas Oficiales del Beisbol, reprueban el manejo dado por umpires y la explicación subsecuente del director del torneo, exigiendo el reconocimiento del error que llevó a la alteración del plan de juego", finalizan.

