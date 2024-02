VIDEO: La vistosa jugada de Edson Álvarez en la derrota del West Ham ante Manchester United

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El mexicano Edson Álvarez sorprendió a muchos por su actuación en el encuentro entre Manchester United y West Ham en donde el mexicano salió bien librado con una jugada ante varias estrellas de sus rivales, pero al final no pudo ayudar a evitar la derrota por goleada de 3-0 en el partido que fue correspondiente a la jornada 23 de la Premier League y que se disputó en el Estadio de Old Trafford con lo que los 'Red Devils' superan en la tabla a los 'Hammers'.

Con el marcador parcial en contra de 2-0 y en el minuto 54, llegó la jugada en la que sobresalió el mexicano logrando superar la marca de Alejandro Garnacho y Bruno Fernandes con un gran giro con el balón y tras avanzar unos metros también pudo superar a Marcus Rashford lo que le ganó algunos elogios al mexicano que disputó los noventa minutos jugando como contención. Desafortunadamente su trabajo no sirvió para evitar una contundente derrota.

Rasmus Hojlund fue quien abrió el marcador al minuto 23 luego de una recuperación de Casemiro que dejó el balón al delantero noruego quien fintó a sus marcadores logrando tener un espacio libre en donde con un fuerte remate venció al portero. Con la ventaja se fueron al descanso, tras el cual los visitantes tuvieron su primera oportunidad de anotar, pero erraron. En cambio el United aumentó su ventaja en el minuto 49 en una jugada en donde Alejandro Garnacho recibió el balón en lado derecho del área grande y tras controlar con el pecho remató.

El remate del argentino se metió a la portería tras un leve desvío y con eso el juego fue más tranquilo para los locales. Garnacho anotó su doblete en el minuto 84 cuando McTominay aprovechó un error en la salida del West Ham, condujo el baló y cedió a la derecha para el delantero argentino quien con remate cruzado superó al portero y puso el tercero. West Ham suma ya seis partidos consecutivos sin ganar y cae al lugar siete de la tabla general con 36 puntos.

Mientras que el United llegó a 38 puntos y se ubica sexto de la clasificación. En su siguiente partido se medirán al Aston Villa. En tanto que los 'Hammers' buscarán volver al camino de la victoria ante el Arsenal que esta jornada venció 3-1 al Liverpool. En otros resultados del día el Bournemouth empató 1-1 ante el Nottingham Forest, mientras que el Chelsea volvió a sufrir una derrota ahora ante el Wolverhampton 2-4. Mañana finaliza la fecha 23 con el juego entre Brentford y el Manchester City.

Fuente: Tribuna