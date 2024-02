¿Kansas City Chiefs la nueva dinastía de la NFL? Esto piensa Patrick Mahomes

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Los Kansas City Chiefs están comenzando a ser considerados como la nueva dinastía de la National Football League (NFL), luego de ser el equipo con mayor protagonismo en las últimas temporadas y ahora más, luego de que llegaran una vez más al Super Bowl. Sobre esto fue cuestionado Patrick Mahomes, estrella del equipo y quien no coincidió del todo al respecto de este calificativo.

Para Mahomes, hablar de una dinastía ahora es demasiado pronto, aunque no pareció descartarlo del todo, pues aseguró que mantiene el objetivo de tener una gran carrera. “Hay que tener continuidad y no conformarse, hacer lo que tienes que hacer. No puedes decir que es una dinastía hasta que se haya acabado. Para mí se trata de ser grande hasta el final de mi carrera y a partir de ahí ya veremos”, declaró Patrick.

Andy Reid, entrenador en jefe del equipo de Kansas City, también opinó sobre la etiqueta de dinastía que se le quiere atribuir a su equipo y señaló que no se enfocan en cumplir con esas expectativas, sino que están enfocados en el siguiente rival que enfrenten. “Creo que cuando estás en el proceso, no miras a eso de la dinastía, estás enfocado en el próximo partido. Si no lo haces, probablemente tendrás un problema y perderás ese pedestal.

"No podemos poner nuestras energías en eso. Nos enfocamos en este partido contra un gran equipo”, consideró Reid sobre el tema. Por otra parte, Mahomes quien será titular por cuarta vez en el Super Bowl, también elogió a su compañero Travis Kelce, con quien ha hecho una buena dupla estos años y quien también ha sido importante para el equipo. “Travis siempre quiere el balón, quiere ganar. Yo siempre quiero jugar con gente que lo da todo”, dijo.

¿Cuándo es el Super Bowl LVIII?

El Super Bowl LVIII es el encuentro que define la temporada 23-24 de la NFL y en el que se enfrentarán los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Este encuentro se realizará el próximo domingo 11 de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. El encuentro iniciará a las 17:30 horas tiempo del centro de México (16:30 horas tiempo del Pacífico) y se podrá seguir a través de la señal abierta de Televisa en su canal 5, TV Azteca en su canal 7 y en la señal de paga de ESPN, FOX Sports y Star Plus.

