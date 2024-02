La Liga denunciará ante la fiscalía agresión a Lucas Ocampos en pleno juego

Comparta este artículo

Madrid, España.- Durante el partido entre el Rayo Vallecano y el Sevilla que disputaron en el Estadio de Vallecas por la jornada 23 de La Liga española, se vivió un lamentable hecho en donde el futbolista argentino del club andaluz, Lucas Ocampos, fue agredido en pleno partido por parte de un aficionado. Según se pudo apreciar en la toma televisiva un fan metió su dedo en el trasero del jugador, quien ante lo ocurrido reaccionó molesto y buscó encarar a su agresor.

Ocampos se disponía a realizar un saque de banda cuando el aficionado cometió la agresión, el jugador encaró a la primera fila buscando al agresor y después fue con el árbitro para señalarle lo ocurrido por lo que se detuvo el juego unos minutos. Tras el partido, Ocampos declaró molesto que esperaba que se tomarán medidas fuertes como se ha hecho anteriormente en otras situaciones extra cancha que han sucedido en la liga como en el caso del racismo.

“Espero que La Liga se lo tome tan en serio como se toma el racismo y esas cosas. No creo que toda la gente del Rayo sea así porque siempre nos han tratado con respeto, pero siempre hay un tonto", declaró a la televisora DAZN. “Espero que no suceda en otros ámbitos, porque si esto sucede en un partido de fútbol femenino sabemos lo que puede pasar. Mantuve la calma porque tengo dos hijas, espero que esto no les pase en el futuro.

"Espero que se tomen las medidas que hay que tomar, y espero que un tonto como este no manche a un grupo de fans que por lo demás se portaron muy bien”, agregó el futbolista. Por este hecho la Liga actuará en consecuencia y el infractor fue identificado junto a la Policía, por lo que denunciará el hecho ante la Fiscalía de menores, pues se trata de un menor de edad el que agredió al jugador, según informó el diario Marca.

En dicho encuentro que el equipo de Sevilla terminó por ganar por 1-2 gracias a los goles del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, la afición también habría hecho insultos racistas hacia el jugador africano por lo que también fueron denunciados estos hechos. Este encuentro cerró la jornada 23 del torneo español en un partido que tuvo más elementos para hablar por situaciones ajenas al futbol.

