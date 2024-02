Lionel Messi habla por primera vez de su polémica ausencia en el partido en Hong Kong

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- La ausencia de Lionel Messi en el último partido amistoso del Inter Miami ante las estrellas de la liga de Hong Kong causó molestia entre fanáticos y organizadores debido a que esperaban verlo, incluso el gobierno también se pronunció decepcionado. Tras el revuelo causado el delantero argentino finalmente dio una explicación y aseguró que una lesión le impidió participar.

De acuerdo con el propio futbolista tuvo una inflamación en el aductor desde antes del juego contra el equipo de estrellas y que ha arrastrado en su gira por Asia, por lo que lamentó no haber podido estar en el partido. "Desafortunadamente, es algo que pasa en el futbol. En cualquier partido puede pasar que nos lesionemos. Me pasó y no pude estar en el partido en Hong Kong. Es una pena, porque siempre quiero participar, siempre quiero estar allí.

"Mucho más cuando son este tipo de partidos para los que viajamos tan lejos y la gente está tan entusiasmadas por vernos jugar", dijo el futbolista en palabras para los medios oficiales de la MLS. Messi confía en volver a disputar un juego en ese lugar, asegurando que hará lo posible. "Espero que podamos regresar para jugar otro partido en Hong Kong y yo pueda estar presente y hacer todo lo posible. Pero la verdad es que es una pena que no fui capaz de participar".

Créditos: mlssoccer.com.

Contra Al Nassr jugó unos minutos, los cuales dijo que eran para probarse en el campo tras las molestias, pues pese a la hinchazón no había alguna lesión. "Luego fuimos a Hong Kong y estuvimos en el entrenamiento abierto y yo estuve presente por la cantidad de gente que había allí y porque también había una clínica con niños y quería estar presente y participar. Pero la verdad es que el malestar todavía estaba ahí y me hizo muy difícil jugar", lamentó.

El Inter disputará su próximo partido ante el Vissel Kobe de Japón en un encuentro en el que Messi todavía no sabe si podrá jugar. Dependerá de como sea evaluada su lesión para el día del partido. "Si te soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento mucho mejor y tengo muchas ganas de poder jugar", aseguró el delantero que se prepara junto a su equipo para arrancar la nueva temporada de la MLS.

Fuente: Tribuna