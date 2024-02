Dani Alves llora al declarar en su juicio; surgen nuevos argumentos a favor y en su contra

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El juicio de Dani Alves llegó a su fin con la declaración del futbolista acusado quien dio su versión de los ocurrido en donde negó las acusaciones de violación y reiteró que había mantenido relaciones sexuales consensuadas con la joven. De acuerdo con los reportes de la prensa española, al jugador incluso se le vio llorar al momento de hablar y solo respondió a las preguntas de su defensa.

Entre las declaraciones de Alves el jugador aseguró que no había ejercido violencia sobre la joven y que no le había impedido salir del baño al que habían ingresado, por lo demás, su relato siguió el mismo discurso que se ha conocido por sus declaraciones anteriores. También resaltó el hecho de excusarse en el alcohol, asegurando que estaba muy bebido y por eso se retiró del lugar. Un día antes su esposa Joana Sanz, se presentó a declarar y mencionó que llegó oliendo a alcohol y se tendió en la cama.

Por otra parte, también declararon las psicólogas del caso mencionando que Alves tenía sus capacidades cognitivas "levemente afectadas", pero pese a esto "distinguía el bien y el mal y sabía lo que estaba sucediendo". En cuanto al análisis de su personalidad, señalaron que no era una persona con tendencia a la agresividad. Mientras tanto, los médicos declararon que no era frecuente que no encontraran lesiones a nivel vaginal en un caso como este, pero eso no quitaba la posibilidad de que fuera o no consentido.

"¿Es frecuente ver agresiones sexuales en las que no aparece ninguna lesión a nivel vaginal? No es lo frecuente, pero es posible. No encontramos ninguna lesión, pero esto no quiere decir que sea consentido ni no consentido", mencionó uno de los médicos. La sentencia de Alves no fue hecha este mismo miércoles tras las siete horas de juicio y se desconoce el día en que se definirá, por lo pronto la defensa habría pedido seguir el proceso en libertad hasta la fecha del fallo.

Sin embargo, la fiscalía mantiene su postura de que el jugador representa un riesgo de fuga por su alto poder económico y también debido a que las leyes brasileñas no extraditan a sus ciudadanos. Por otra parte las autoridades considerarían una pena de nueve años, según reportaron los medios españoles, mientras que la defensa de la víctima sigue pidiendo un castigo de 12 años.

