¿Lionel Messi cerca del retiro? Gerardo Martino revela la razón de la falta de minutos

Ciudad de México.- Durante los últimos meses la estrella mundial Lionel Messi ha visto limitada su actividad, no solo con Argentina, sino que con el Inter de Miami, por lo que los rumores sobre su posible retiro comienzan a incrementar; sin embargo, Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador del astro argentino ya salió a cortar de tajo la ola de comentarios y describió la situación que ha provocado los pocos minutos del Campeón del Mundo.

Después de que Lionel Messi no jugara en los amistosos en Asia, el entrenador habló al respecto y señaló que el pasado domingo Messi no vio actividad en Hong Kong debido al “riesgo enorme” que significaba, lo anterior consecuencias de las molestias musculares del futbolista. Sin embargo, aseguró que su mejoría física le permitió jugar el tramo final del juego de exhibición del miércoles pasado en Tokio, por lo que el avance es significativo.

"Después del entrenamiento de ayer se sintió bien y acordamos que iba a jugar hoy 30 minutos", dijo el director técnico en conferencia de prensa.

A pesar de que Lionel Messi vio minutos de juego, no se vio reflejado en el marcador, el cual terminó 0-0 con Vissel Kobe y luego cayó 4-3 en la tanda de penales. Asimismo, señaló que Messi "estaba muy contento al finalizar el partido porque se encontraba bastante cómodo", comentó Martino, quien afirmó que todos los jugadores y cuerpo técnico de Inter están "muy agradecidos por el trato recibido en Tokio, y también en Hong Kong".

A pesar de las aclaraciones, debido a la insistencia de la prensa para que hablara al respecto, Martino reveló el motivo por el que Messi no vio minutos de juego en Hong Kong y señaló que se trataba de una inflamación en el aductor de la pierna derecha, provocó la decepción y el enojo de lo 38 mil espectadores que fueron al estadio solo para disfrutar del juego del actual campeón del mundo.

"También entendemos su decepción porque no pudiese disputar ese partido, pero era un riesgo enorme que jugara incluso si fueran solo algunos minutos, y pese a que el deseo de todo el cuerpo técnico era que participara en el partido", declaró y agregó que el jugador ya había expresado una mejora, por lo que se le permitió jugar 30 minutos en Tokio, por lo anterior se espera que siga cosechando tiempo de juego en los próximos encuentros.

