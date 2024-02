¡Profe, sáquelo! Así funciona la nueva tarjeta azul en el futbol ¿La avaló la FIFA?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una bomba cayó en el mundo del futbol y no se trata del fichaje de un jugador estrella, sino de la llegada de un nuevo tipo de sanción, se trata de la Tarjeta Azul, la cual será un punto intermedio entre la amarilla y la roja. Esta nueva regla nace con el objetivo de terminar con los reclamos de los jugadores en contra de los árbitros, un acto que se ha vuelto común y mancha la imagen del deporte a nivel mundial.

El mal comportamiento de los jugadores hizo que la International Football Board Association (IFAB) se planteara introducir una nueva sanción para castigar este tipo de actos, pero no con la severidad de una expulsión. Es por ello que el rumbo de los partidos podría cambiar en el momento en que los colegiados saquen esta nueva tarjeta, ya que dejarían con 10 jugadores al equipo afectado, al menos por algunos minutos.

"Hemos identificado el mal comportamiento de los jugadores con un problema grave para el fútbol. Estamos examinando qué podemos hacer mediante cambios en la reglas del juego. Una expulsión programada podría ser un elemento disuasivo mayor que una advertencia. También hay mucho interés por parte de varias partes interesadas en la idea de que sólo el capitán puede acercarse correctamente al árbitro", declaró Lukas Brud. miembro de la IFAB.

La nueva tarjeta azul en el futbol, foto: especial

Esto no es algo nuevo en el mundo del futbol, ya que las tarjetas azules se han utilizado a manera de prueba en categorías menores del futbol galés y sueco. El color azul es con la única intención de diferenciarla del rojo y el amarillo, ya que, en primera instancia, se había pensado en que fuesen naranjas. Sin embargo, esta medida no afectará a las principales competiciones del mundo, como La Liga, la Premier League o la Bundesliga, Además, no ha sido avalada por la FIFA para torneos oficiales.

Así funciona la tarjeta azul en el futbol

Se introducirá para castigar las faltas que cortan un ataque prometedor o las protestas excesivas al árbitro. La tarjeta azul supondrá la expulsión del jugador durante 10 minutos y será un punto medio entre la tarjeta amarilla y la roja, teniendo algunas particularidades. Llegará de forma gradual, empezando por las competiciones de menor nivel. La Federación inglesa (FA) se ha ofrecido como voluntaria para probar esta medida en sus torneos, como la FA Cup.

Dos tarjetas azules equivaldrán a una tarjeta roja

Una tarjeta azul y una tarjeta amarilla también equivaldrán a una tarjeta roja.

La tarjeta azul no afectará al número de sustituciones permitidas

Fuente: Tribuna