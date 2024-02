Ana Guevara revela por qué aún no regresan los apoyos a los deportes acuáticos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, la delegación mexicana sigue destacando y ha conseguido medallas y lugares para Juegos Olímpicos; sin embargo, los apoyos siguen siendo el gran pendiente de las autoridades deportivas mexicanas, pues los deportistas tienen ya poco más de un año de no recibir las becas y apoyos que antes tenían por lo que los reclamos han sido constantes.

El último en mencionarlo fue Osmar Olvera, el clavadista más destacado al momento, quien recordó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sobre sus becas. Ana Gabriela Guevara, directora del organismo, recordó nuevamente el motivo por el que mantiene la decisión de no entregar el apoyo y es debido a la ilegalidad del comité estabilizador en la Federación Mexicana de Natación.

“Se los expliqué mil veces. Es ilegal el comité estabilizador, no tiene calidad jurídica, mientras el comité estabilizador prevalezca, no podemos permitir recursos. Que exhiban su acta constitutiva, hagan valer su condición jurídica y entonces podamos abrir la vía económica para los deportes acuáticos", dijo Guevara en palabras a los medios de comunicación durante el evento de la industria deportiva Sportbiz.

“No hay viabilidad para darles la beca. Hemos hecho tarjetas para informarle a todas las autoridades del por qué no y por qué están en esa situación", agregó la directora, quién además dijo que no caerán en chantajes y que la posibilidad de entregar recursos en estas condiciones sería "como robar". "Si nosotros caemos en el chantaje, y los atletas, se puede tipificar un daño patrimonial por darle a quien no le puedes dar.

"Si nosotros nos brincamos la cuerda y se los damos porque son atletas, están calificados y son medallistas, pero no cumplen con el requisito, es casi, casi como robar, tomar dinero no otorgado para eso”, explicó Guevara. Mientras tanto los atletas mexicanos siguen en participación en el Campeonato Mundial que se disputa en Doha y que finalizará el próximo 18 de febrero por lo aún habrá tricolores en competencia.

