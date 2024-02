La millonaria cantidad que gastó Floyd Mayweather en boletos del Super Bowl

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Super Bowl es el gran evento deportivo de Estados Unidos y por lo tanto resulta atractivo para diferentes personalidades que se dan cita en el estadio, algo que puede ser considerado un lujo por los altos precios de las entradas. Ese no parece ser un problema para Floyd Mayweather Jr., el exboxeador estadounidense quien es también conocido por su ostentosa vida y su fortuna y quien no solo irá al partido, sino que llevará invitados.

Mayweather sorprendió una vez más a sus seguidores al revelar el millonario gasto que hizo para llevar para asistir al Super Bowl en compañía de sus amigos, a quienes por supuesto, que les pagó los boletos. Dichas entradas para el partido entre Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers han destacado como las más caras de la historia llegando a superar los 30 mil dólares por asiento.

Pero el exboxeador, que siempre ha presumido su fortuna asistirá al partido en compañía de 34 de sus amigos. Sus boletos desde luego no son comunes, sino que serán parte de la zona VIP en una suite privada en el Allegiant Stadium desde donde podrán disfrutar del evento con todas las comodidades. Fue a través de su cuenta de Instagram que el expugilista informó que pagó un total de un millón 131 mil dólares por las entradas, lo que equivale a unos 33 mil dólares por persona.

Floyd añadió además algunas fotos de los recibos y también presumió que no pidió ser invitado al evento y se ha pagado su lugar. "No beso cu... y nunca tengo que rogar por nada, especialmente para no conseguir una suite del Super Bowl. No me importa aceptar invitaciones a veces, pero una cosa es segura... La persona que está pagando hace todo el dicho. Por lo tanto, tengo mis propios asientos y suites para poder hacer lo que quiera e invitar a quien quiera.

"Tengo la suerte de llevar a 34 personas a experimentar el primer Super Bowl en Las Vegas", escribió Mayweather en su publicación. Mayweather se retiró invicto con un récord de 50 victorias y cero derrotas y desde entonces ha acumulado una fortuna estimada en más de mil millones de dólares, producto de sus peleas y sus negocios fuera del ring. El expugilista aprovecha sus redes sociales para dar cuenta de lujos como su colección de autos deportivos, mansiones, joyas y viajes en jets privados.

