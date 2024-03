Exesposa de campeón con Argentina quiere vender sus objetos de Qatar 2022 para pagar deudas

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La expareja del futbolista argentino Exequiel Palacios, Yesica Farías, se encuentra en medio de la polémica luego de que en medio del proceso de divorcio, ella está vendiendo objetos relacionados al título de la Copa del Mundo del jugador, según argumenta, para mantener el departamento en el que vivieron ambos y pagar los gastos que tiene de momento, por lo que se ha abierto todo un debate sobre si hace lo correcto o no con dichos objetos que tienen un valor importante.

A través de sus redes sociales mostró una fotografía con un comprador quien habría adquirido la camiseta del futbolista que utilizó en la final contra Francia en Qatar 2022. "El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos", escribió en la publicación Farías. Pronto circuló la imagen de un usuario que dijo tener la medalla de Palacios por lo que de nuevo empezaron las especulaciones; sin embargo Farías aclaró que era lo que estaba haciendo.

Según palabas que dio a la cadena TN, algunos de los objetos que vendía eran regalos que el jugador le había hecho y aseguró que lo hacía debido a que tenía que pagar el departamento. "Son algunos regalos me hizo a mí, como la camiseta. Me la dedica, para el único amor de su vida. Como quiero terminar de pagar el departamento no quiero tener un recuerdo, lo vendo. Y no creo que esté mal", dijo al medio argentino.

También justificó que el jugador no quería terminar de pagar debido a que no sabía quién de los dos se lo quedaría. “Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, explicó. Respecto a la medalla aseguró que no es la original, la cual entiende que es de Palacios, y que la que ella está poniendo en venta es una réplica que le obsequió.

"Cómo voy a vender una medalla. La medalla le corresponde a él porque la ganó él. Yo soy parte por el sacrificio que puse detrás. Y la medalla que tengo es una réplica que me regaló", dijo. Exequiel Palacios fue parte del tercer título en la historia de Argentina en el futbol. Actualmente milita en el Bayer Leverkusen de Alemania, club que es la sensación en la Bundesliga al liderar la competencia.

