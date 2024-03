Nahuel Guzmán acusa en plena transmisión del América vs Tigres a colectivo femenino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El portero argentino Nahuel Guzmán interrumpió por un momento la transmisión del partido entre América y Tigres para señalar en vivo que era objeto de insultos por parte de un colectivo femenino que se ubicaba detrás de su portería. El jugador se dirigió a uno de los reporteros de cancha para hacer el señalamiento y calificó como "desacertado" considerando el Día Internacional de la Mujer.

Todo ocurrió durante el minuto 86 del partido cuando se estaba atendiendo a un jugador tras una falta que Nahuel aprovechó para acercarse con el reportero de cancha de TUDN, Gibrán Araige a quien le hizo el señalamiento que pudo escucharse en la transmisión. "Muy gracioso que estamos en con el mensaje de la igualdad y todo el colectivo femenino haciendo el grito homofóbico. ¿No te parece un poco desacertado?”, cuestionó el portero.

El reportero dijo que no alcanzaba a escuchar los cánticos a lo que Guzmán respondió: "Ah, no escuchas nada ¿verdad?". En otro video que sigue el momento previo en el que el portero de los Tigres se acerca se puede escuchar un poco del cántico que en realidad no es homofóbico, aunque si machista, pues lo que gritan es: "Que lo vengan a ver, ese no es un portero, es una pu... de cabaret".

Con motivo del Día internacional de la Mujer el América hizo algunas consideraciones especiales para la noche del sábado en donde el equipo jugó con uniforme morado haciendo alusión al día, igualmente las redes de las porterías fueron del mismo color y el sector de la cabecera norte fue apartado para que fuera integrado únicamente por aficionadas. Fue de esa zona del estadio de donde se quejó el portero.

Hasta el momento América o la Liga MX no se han pronunciado al respecto. Mientras que el equipo de los Tigres cayó por marcador de 2-0 ante las Águilas gracias a un golazo de Javairo Dilrosun al minuto 28, el cual fue su primero como jugador azulcrema, y otro tanto más de Alejandro Zendejas en el minuto 69 con lo que el América se mantiene como líder de la competencia.

